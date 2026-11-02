Украинцы скупают яйца лотками: цены в "АТБ" упали вдвое

В сети показали ценник 3,23 грн за штуку, при этом действует ограничение на продажу – до шести десятков на покупателя

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Покупатели "АТБ" берут яйца лотками на фоне снижения цен. Одна из покупательниц рассказала, что купила сразу два лотка, ожидая подорожания, но на следующий день увидела еще более низкую цену.

О своей покупке автор рассказала в посте аккаунта super_znyzhky_akcii. Она также опубликовала фотографию яиц первой категории с ценником 3,23 грн за штуку, пишет "Телеграф".

Какую цену на яйца показала покупательница

Автор пояснила, что решила запастись яйцами после их длительного удешевления. Она предполагала, что дальше цена начнет расти, однако уже на следующий день товар стал еще дешевле.

"Вчера взяла два лотка яиц в "АТБ", думали, что они все-таки будут дорожать, ведь цена довольно долго шла вниз. А сегодня стали еще дешевле!", – написала автор аккаунта super_znyzhky_akcii.

Покупательница АТБ рассказала о запасе яиц и дальнейшем снижении цены

В онлайн-каталоге "АТБ" в разделе куриных и перепелиных яиц также есть скидки от 6% до 12%. В частности, для отдельных товаров указаны цены 53,90 грн вместо 58,40 грн, 61,30 грн вместо 68,50 грн и 64,90 грн вместо 73,90 грн.

Сколько яиц можно купить в "АТБ"

На продажу куриных яиц в сети действует лимит: один покупатель может купить до шести десятков. Ограничение распространяется на магазины по всей Украине и онлайн-заказы. По объяснению начальника управления по корпоративным коммуникациям сети "АТБ Маркет" Сергея Демченко, нормы определили на основе исследований потребительского спроса.

Причиной введения лимитов в компании назвали крупные закупки оптовых перекупщиков. Низкие цены побуждают их выкупать социально значимые товары крупными партиями, из-за чего другим покупателям сложнее приобрести необходимое.

"Ограничения связаны в первую очередь с недобросовестной конкуренцией, а именно с тем, что оптовые продавцы выкупают продукты первой необходимости и тем самым ограничивают обычных покупателей в приобретении нужных им товаров. Эти игроки создают определенный ажиотаж", – объяснил Сергей Демченко.

Лимиты распространяются также на консервы, масло, уксус, крупы, макароны, сахар, соль и другие базовые продукты. Для соответствующих товаров установлено ограничение до 6 кг или до шести бутылок либо других упаковок. Компания готова пересмотреть эти меры после стабилизации ситуации на рынке.

Почему отдельные товары быстро исчезают с полок

В Днепре и области повышенные закупки совпали с перебоями в доставке. Покупатели берут больше муки, круп, яиц и масла, чем обычно, а магазины не всегда успевают получить следующую партию до того, как распродадут предыдущую.

"АТБ" перестраивает логистические маршруты и использует разные способы поставки: часть продукции доставляют непосредственно от производителей, часть – собственным транспортом компании. При этом в сети уверяют, что общего дефицита продуктов нет.

Напомним, как ранее рассказывал "Телеграф", зарплаты так быстро не растут: разница в цене одинаковой корзины в "АТБ" в 2020 и 2026 годах поражает.