Мало не нагородили орденом: що відомо про бізнесмена Тараненка, що засвітився в справі на 93 млн грн

Як "Дніпровський стрілочний завод" та Сергій Тараненко задіяні в закупівлях "Укрзалізниці" й порту "Південний"

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Керівник та власник АТ "Дніпровський стрілочний завод" Сергій Тараненко, колишній офіційний помічник народного депутата Ярослава Дубневича, став одним з обвинувачених у справі про розкрадання 93,2 млн грн під час закупівель "Укрзалізниці". Свого часу його прізвище з’явилося в проєкті указу про нагородження орденом князя Ярослава Мудрого, а тепер пов’язані з ним підприємства фігурують у розслідуванні закупівель порту "Південний".

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Орден, який пояснили технічним збоєм

Тараненко керує АТ "Дніпровський стрілочний завод" і є його власником. За даними YouControl, йому також належить 42,2% ТОВ "ВКП "ТАКО". Ця компанія постачала державному порту залізничне обладнання виробництва заводу.

Сергій Тараненко. Фото: logos-ukraine

У травні 2019 року прізвище бізнесмена з’явилося в оприлюдненому документі тодішнього президента Петра Порошенка про нагородження орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня. Згодом адміністрація президента заявила, що на сайт через технічний збій потрапив помилковий проєкт указу, а нагородження Тараненка було його частиною.

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Як працювала схема на закупівлях "Укрзалізниці"

Спеціалізована антикорупційна прокуратура оскаржує рішення ВАКС (Вищий антикорупційний суд України), який у травні 2026 року закрив справу про закупівлі стрілочної продукції для "Укрзалізниці" у 2015–2017 роках. Суд закрив її через процесуальні питання щодо строків досудового розслідування та їх продовження.

За версією НАБУ і САП, Ярослав Дубневич організував постачання обладнання через посередників – "Корпорацію КРТ" і ТОВ "Арго", хоча залізниця могла закуповувати його безпосередньо у "Дніпровського стрілочного заводу". Слідство стверджує, що посадовці підлаштовували умови тендерів під конкретного виробника, а компанії імітували конкуренцію.

За даними порталу "Судова влада України", черговий апеляційний розгляд у справі № 991/878/22 призначили на 18 листопада 2026 року.

Що слідчі знайшли в закупівлях порту "Південний"

Слідство перевіряє можливе завищення цін на стрілочну, рейкову та стикову продукцію для державного підприємства "Морський торговельний порт "Південний"". Йдеться про закупівлі 2024–2025 років, переможцем яких стало ТОВ "ВКП "ТАКО"".

У березні, липні та вересні 2024 року порт провів три закупівлі з очікуваною загальною вартістю майже 21 млн грн без ПДВ. Єдиним учасником було "ТАКО". Договори підписали керівник порту Олександр Олійник і генеральний директор компанії В'ячеслав Сатуновський.

За версією слідства, посадовці заздалегідь повідомляли постачальнику вимоги до товару та обсяги фінансування. Тендерну документацію складали під продукцію заводу Тараненка, обмежуючи конкуренцію. Детективи БЕБ порівняли ціни з цінами на продукцію цього виробника, яку постачали Полтавському ГЗК, ДТЕК та іншим підприємствам. Вони зафіксували завищення у 1,5–2 рази. Збитки за трьома договорами оцінили у 4,9 млн грн.

У березні 2025 року порт оголосив нову закупівлю з очікуваною вартістю понад 6 млн грн із ПДВ. "Дніпровський стрілочний завод" попросив розділити закупівлю на лоти, щоб узяти участь у торгах напряму. Порт відхилив звернення, а переможцем знову стало "ТАКО".

Слідчі вважають, що Сатуновський домовився з керівництвом ТОВ "Будіндустрія" та ТОВ "ЗРС" про фіктивні комерційні пропозиції із завищеними цінами. Вони мали створити видимість ринкової вартості обладнання. За версією слідства, ціну цього контракту завищили на 2 млн грн.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відбувається з оборонними закупівлями. Власники компаній, упійманих на тендерній змові, продовжують отримувати мільйонні підряди.