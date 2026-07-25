На Україну чекає дефіцит олії? Російські атаки зупинили гіганта олійної галузі

Компанія не виробляла олію для роздрібної торгівлі

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В Одеській області через масовані атаки на портову інфраструктуру припинив роботу один із найбільших виробників і експортерів рослинної олії — Allseeds. Найсильніше це вдарить саме по експорту, всередині України не очікується дефіциту олії через припинення роботи компанії.

У заяві компанії, яка є одним із ключових гравців українського олійного ринку, наголошується, що Allseeds не закриває бізнес остаточно та сподівається відновити роботу після стабілізації безпекової ситуації. За оцінкою штучного інтелекту ChatGPT, наслідки призупинення діяльності Allseeds найбільше позначаться на експорті, роботі портової логістики, валютному виторгу та завантаженню українських переробних потужностей.

Allseeds призупиняє роботу. Фото: facebook.com/AllseedsGroup

Чи буде дефіцит соняшникової олії в Україні

Allseeds не випускає фасовану олію для роздрібної торгівлі. Компанія спеціалізується на промисловому виробництві та експорті нерафінованої (сирої) олії та шроту гуртовими партіями (танкерами та цистернами) на ринки ЄС, Азії та Африки.

Є кілька причин, чому зупинка роботи Allseeds не має викликати дефіциту соняшникової олії всередині країни. По-перше, в Україні виробляється набагато більше олії, ніж споживають українці. Переважна більшість продукції йде на експорт. На забезпечення внутрішніх потреб йде лише невелика частина виробництва.

Крім того, Allseeds є лише одним із кількох великих виробників рослинної олії. Зупинка роботи одного з гравців ринку, навіть великого, не означає зникнення продукції з полиць магазинів.

Чи зростуть ціни на соняшникову олію

Хоча дефіциту олії через зупинку Allseeds не прогнозується, можливе незначне підвищення внутрішніх цін. Це може статися, якщо атаки на портову інфраструктуру триватимуть та торкнуться більшої кількості підприємств.

Раніше "Телеграф" розповідав, що колишній глава МЗС України Дмитро Кулеба попередив українців, що буде нестача продуктів. Як оцінюють його прогноз економісти.