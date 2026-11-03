Чи можна заморожувати матіас: що станеться з ніжною текстурою після розморожування

Зберігати заморожену рибу можна до 3-х місяців

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Чималу кількість риби для довготривалого зберігання можна заморожувати. Однак виникає питання: чи можна у морозилці зберігати матіас.

"Телеграф" відповість на це питання. Зауважимо, що матіас та оселедець — це одна й та сама риба, різниця тільки у віці. Матіас — це молодий оселедець.

Фактично заморожувати оселедець можна, але в такому разі треба буде змиритись з кількома наслідками. Адже матіас — це дуже ніжне та жирне філе, структура його волокон легко руйнується від заморозки. Виходить, що після розморозки ніжне та соковите філе оселедця може набути майже желеподібної консистенції.

Чого чекати після заморозки оселедця:

Зміна текстури . Лід, що утворюється в середині тканин під час заморожування, руйнує ніжні волокна риби. Тобто фактично риба втратить свою фірмову щільність і стане значно м'якшою.

. Лід, що утворюється в середині тканин під час заморожування, руйнує ніжні волокна риби. Тобто фактично риба втратить свою фірмову щільність і стане значно м'якшою. Водянистість. Ймовірніше матіас стане пухким і під час нарізання розвалюватиметься. Якщо філе було дуже ніжним від початку, воно ризикує перетворитися на паштетоподібну масу.

Ймовірніше матіас стане пухким і під час нарізання розвалюватиметься. Якщо філе було дуже ніжним від початку, воно ризикує перетворитися на паштетоподібну масу. Часткова втрата смаку. Після танення льоду риба втрачає частину соку, тому філе може здаватись сухуватим та з менш вираженим смаком.

Після танення льоду риба втрачає частину соку, тому філе може здаватись сухуватим та з менш вираженим смаком. Концентрація солі. Досить часто матіас після розморозки стає солонішим, адже втрачає воду, а от сіль навпаки концентрується.

Різниця між оселедцем та матіасом. Інфографіка "Телеграф"/ШІ

Втім, якщо все ж наважилися заморожувати оселедець, краще дотримуватись кількох правил. Зокрема:

Максимальна герметичність. Заморожувати рибу слід у вакумній упаковці або ж загорнути філе в кілька шарів харчової плівки. Можна взяти й зіп-пакет та висмоктати з нього усе повітря.

Заморожувати рибу слід у вакумній упаковці або ж загорнути філе в кілька шарів харчової плівки. Можна взяти й зіп-пакет та висмоктати з нього усе повітря. Не заморожуйте в олії. Якщо матіас продавався в олії, перед заморожуванням її краще злити, а рибу злегка промокнути паперовим рушником.

Якщо матіас продавався в олії, перед заморожуванням її краще злити, а рибу злегка промокнути паперовим рушником. Швидке заморожування. Риба має замерзати дуже швидко, тоді кристали льоду будуть найменшими.

Матіас

Як правильно розморожувати матіас

Головною запорукою якості риби після зберігання у морозилці є розморозка. Аби риба не перетворилась на кашу, вона має розмерзатись максимально повільно. Для цього:

Перекладіть матіас із морозилки в холодильник (на найхолоднішу полицю).

Залиште на 10–12 годин (на ніч).

Ніколи не розморожуйте матіас у теплій воді чи мікрохвильовці — риба буде безнадійно зіпсована.

Заморозка матіаса. Інфографіка "Телеграф"/ШІ

Наголошуємо, що після заморозки ймовірніше оселедець втратить свою текстуру, тому зберігати в морозилці слід, враховуючи це. Окрім того, термін зберігання матіаса у такому вигляді не має перевищувати 3 місяців.

Раніше "Телеграф" розповідав, на що слід звертати увагу під час покупки матіаса.