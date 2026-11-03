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Можно ли замораживать матиас: что произойдет с нежной текстурой после размораживания

Автор
Татьяна Гришко
Дата публикации
Читати українською
Мороженая рыба Новость обновлена 03 ноября 2026, 22:04
Мороженая рыба. Фото Коллаж "Телеграфа"

Хранить замороженную рыбу можно до 3-х месяцев

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Немалое количество рыбы для длительного хранения можно замораживать. Однако возникает вопрос: можно ли в морозилке хранить матиас.

"Телеграф" ответит на этот вопрос. Заметим, что матиас и сельдь — это одна и та же рыба, разница только в возрасте. Матиас — это молодая сельдь.

Фактически замораживать селедку можно, но в таком случае нужно будет смириться с несколькими последствиями. Ведь матиас – это очень нежное и жирное филе, структура его волокон легко разрушается от заморозки. Выходит, что после разморозки нежное и сочное филе сельди может приобрести почти желеобразную консистенцию.

Чего ждать после заморозки сельди:

  • Изменение текстуры. Лед, образующийся внутри тканей во время замораживания, разрушает нежные волокна рыбы. То есть фактически рыба потеряет свою фирменную плотность и станет гораздо мягче.
  • Водянистость. Вероятнее, матиас станет рыхлым и во время нарезки будет разваливаться. Если филе было очень нежным изначально, оно рискует превратиться в паштетообразную массу.
  • Частичная потеря вкуса. После таяния льда рыба теряет часть сока, поэтому филе может казаться суховатым и с менее выраженным вкусом.
  • Концентрация соли. Довольно часто матиас после разморозки становится более соленым, ведь теряет воду, а вот соль наоборот концентрируется.
Разница между сельдью и матиасом.
Разница между селедкой и матиасом. Инфографика "Телеграф"/ИИ

Впрочем, если все же решились замораживать сельдь, лучше соблюдать несколько правил. В частности:

  • Максимальная герметичность. Замораживать рыбу следует в вакумной упаковке или завернуть филе в несколько слоев пищевой пленки. Можно взять зип-пакет и высосать из него весь воздух.
  • Не замораживайте в масле. Если матиас продавался в масле, перед замораживанием его лучше слить, а рыбу слегка промокнуть бумажным полотенцем.
  • Быстрая заморозка. Рыба должна замерзать очень быстро, тогда кристаллы льда будут наименьшими.
Матиас
Матиас

Как правильно размораживать матиас

Главным залогом качества рыбы после хранения в морозильнике является разморозка. Чтобы рыба не превратилась в кашу, она должна таять очень медленно. Для этого:

  • Переложите матрас из морозилки в холодильник (на самую холодную полку).
  • Оставьте на 10-12 часов (на ночь).
  • Никогда не размораживайте матиас в теплой воде или микроволновке — рыба будет безнадежно испорчена.
Заморозка матиаса
Заморозка матиаса. Инфографика "Телеграф"/ИИ

Подчеркиваем, что после заморозки вероятнее всего сельдь потеряет свою текстуру, поэтому ее хранить в морозилке следует, учитывая это. Кроме того, срок хранения матиаса в таком виде не должен превышать 3 месяцев.

Ранее "Телеграф" рассказывал, на что следует обращать внимание при покупке матиаса.

Теги:
#Рыба #Заморозка #Матиас