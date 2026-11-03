Можно ли замораживать матиас: что произойдет с нежной текстурой после размораживания
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Хранить замороженную рыбу можно до 3-х месяцев
Немалое количество рыбы для длительного хранения можно замораживать. Однако возникает вопрос: можно ли в морозилке хранить матиас.
"Телеграф" ответит на этот вопрос. Заметим, что матиас и сельдь — это одна и та же рыба, разница только в возрасте. Матиас — это молодая сельдь.
Фактически замораживать селедку можно, но в таком случае нужно будет смириться с несколькими последствиями. Ведь матиас – это очень нежное и жирное филе, структура его волокон легко разрушается от заморозки. Выходит, что после разморозки нежное и сочное филе сельди может приобрести почти желеобразную консистенцию.
Чего ждать после заморозки сельди:
- Изменение текстуры. Лед, образующийся внутри тканей во время замораживания, разрушает нежные волокна рыбы. То есть фактически рыба потеряет свою фирменную плотность и станет гораздо мягче.
- Водянистость. Вероятнее, матиас станет рыхлым и во время нарезки будет разваливаться. Если филе было очень нежным изначально, оно рискует превратиться в паштетообразную массу.
- Частичная потеря вкуса. После таяния льда рыба теряет часть сока, поэтому филе может казаться суховатым и с менее выраженным вкусом.
- Концентрация соли. Довольно часто матиас после разморозки становится более соленым, ведь теряет воду, а вот соль наоборот концентрируется.
Впрочем, если все же решились замораживать сельдь, лучше соблюдать несколько правил. В частности:
- Максимальная герметичность. Замораживать рыбу следует в вакумной упаковке или завернуть филе в несколько слоев пищевой пленки. Можно взять зип-пакет и высосать из него весь воздух.
- Не замораживайте в масле. Если матиас продавался в масле, перед замораживанием его лучше слить, а рыбу слегка промокнуть бумажным полотенцем.
- Быстрая заморозка. Рыба должна замерзать очень быстро, тогда кристаллы льда будут наименьшими.
Как правильно размораживать матиас
Главным залогом качества рыбы после хранения в морозильнике является разморозка. Чтобы рыба не превратилась в кашу, она должна таять очень медленно. Для этого:
- Переложите матрас из морозилки в холодильник (на самую холодную полку).
- Оставьте на 10-12 часов (на ночь).
- Никогда не размораживайте матиас в теплой воде или микроволновке — рыба будет безнадежно испорчена.
Подчеркиваем, что после заморозки вероятнее всего сельдь потеряет свою текстуру, поэтому ее хранить в морозилке следует, учитывая это. Кроме того, срок хранения матиаса в таком виде не должен превышать 3 месяцев.
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