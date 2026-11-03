Викидайте старі штори. Ця альтернатива не збиратиме зайвий пил

Іноземці все частіше обирають цей варіант

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Класичні важкі штори відходять в минуле, адже їм вже знайшли сучасну альтернативу. І йдеться не про жалюзі чи ролети, адже їх популярність також згасає, а про прозорий контактний папір.

"Телеграф" розповість, в чому його особливість та чому він краще за звичні штори. Зауважимо, що контактний папір — це не контактна плівка, вони відрізняються.

Основною перевагою контактного паперу є те, що він дозволяє приховати приміщення від сторонніх очей, але при цьому вільно пропускає сонячне світло.

Основні переваги контактного паперу:

Економічність і стійкість. Контактний папір зазвичай коштує дешевше за антистатичну віконну плівку, особливо при великих обсягах. Завдяки клейовій основі він надійно тримається навіть у приміщеннях із високою вологістю, наприклад, у ванній кімнаті.

Контактний папір зазвичай коштує дешевше за антистатичну віконну плівку, особливо при великих обсягах. Завдяки клейовій основі він надійно тримається навіть у приміщеннях із високою вологістю, наприклад, у ванній кімнаті. Легкість у заміні. Змінити плівку можна без зайвих зусиль, адже клей розчиняється мильною водою.

Змінити плівку можна без зайвих зусиль, адже клей розчиняється мильною водою. Свобода для дизайну. Контактний папір має не тільки класичне матове покриття, а й білий мереживний візерунок, матовий ромбоподібний орнамент, вітражні візерунки тощо.

Контактний папір на вікні

Як правильно нанести покриття на вікно:

Підготовка. Очистіть скло від пилу та плям за допомогою засобу для миття вікон. Далі відріжте шматок контактного паперу потрібного розміру. Краще залишити його трохи більшим за шибку, щоб уникнути зазорів. Розгладження. Під час нанесення треба обов'язково видаляти бульбашки повітря гладилкою для шпалер, кредитною карткою або скребком для нейлонової сковороди. Фінальний крок. Відріжте залишки паперу по краях ножем.

Завдяки правильно приклеєному контактному паперу можна швидко освіжити кімнату, а також зробити її світлішою.

Раніше "Телеграф" розповідав, що паркети та ламінати виходять з моди, їх заміняють альтернативою, яка не боїться води.