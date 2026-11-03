Викидайте старі штори. Ця альтернатива не збиратиме зайвий пил
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Іноземці все частіше обирають цей варіант
Класичні важкі штори відходять в минуле, адже їм вже знайшли сучасну альтернативу. І йдеться не про жалюзі чи ролети, адже їх популярність також згасає, а про прозорий контактний папір.
"Телеграф" розповість, в чому його особливість та чому він краще за звичні штори. Зауважимо, що контактний папір — це не контактна плівка, вони відрізняються.
Основною перевагою контактного паперу є те, що він дозволяє приховати приміщення від сторонніх очей, але при цьому вільно пропускає сонячне світло.
Основні переваги контактного паперу:
- Економічність і стійкість. Контактний папір зазвичай коштує дешевше за антистатичну віконну плівку, особливо при великих обсягах. Завдяки клейовій основі він надійно тримається навіть у приміщеннях із високою вологістю, наприклад, у ванній кімнаті.
- Легкість у заміні. Змінити плівку можна без зайвих зусиль, адже клей розчиняється мильною водою.
- Свобода для дизайну. Контактний папір має не тільки класичне матове покриття, а й білий мереживний візерунок, матовий ромбоподібний орнамент, вітражні візерунки тощо.
Як правильно нанести покриття на вікно:
- Підготовка. Очистіть скло від пилу та плям за допомогою засобу для миття вікон. Далі відріжте шматок контактного паперу потрібного розміру. Краще залишити його трохи більшим за шибку, щоб уникнути зазорів.
- Розгладження. Під час нанесення треба обов'язково видаляти бульбашки повітря гладилкою для шпалер, кредитною карткою або скребком для нейлонової сковороди.
- Фінальний крок. Відріжте залишки паперу по краях ножем.
Завдяки правильно приклеєному контактному паперу можна швидко освіжити кімнату, а також зробити її світлішою.
Раніше "Телеграф" розповідав, що паркети та ламінати виходять з моди, їх заміняють альтернативою, яка не боїться води.