Перші курорти відкривають гірськолижний сезон: скільки коштуватиме відпочинок в сезоні 2026-2027

Найближчим часом справжньої зими на Львівщині ще не варто очікувати

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На гірськолижному комплексі "Плай" у Львівській області почали засніжувати схили за допомогою 17 снігових гармат. Така система виробляє близько 290 кубічних метрів снігу на годину.

Про це повідомила пресслужба курорту в соцмережі Instagram. Варто зауважити, що початок сезону анонсовано з 1 грудня 2026 року.

Зазначається, що перший шар штучного снігу був вологим і лягав на голу землю. А ще напередодні увечері спостерігалась температурна інверсія — внизу схилу було холодніше, ніж на височині.

"Зима у гірськолижному комплексі "Плай" вже ближче! Оскільки ми розпочали засніження гірськолижних трас це означає, що підготовка до нового лижного сезону набирає обертів! А поки ми створюємо зимову казку, ви вже можете ознайомитися з цінами на скіпаси сезону 2026–2027", — йдеться у повідомленні.

Які ціни планується встановити на курорті

На гірськолижному курорті "Плай" пропонують широкий спектр послуг. На підйомники встановлені розцінки за разовий підйом однієї людини, а також пропонуються абонементи. Зокрема 1 підйом на бугельному підйомнику коштуватиме 200 гривень, а на крісельному — 400 гривень.

Розцінки на підйомники гірськолижного курорту "Плай"

Яка погода прогнозується найближчим часом

Варто зазначити, що, згідно з одним з сервісів з моніторингу погоди, у найближчий тиждень погода не порадує любителів снігу. На Львівщині домінуватиме осіння погода з дощами, вітром та місцями мокрим снігом.

Погода на Плаї на тиждень

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