У Києві зроблять безкоштовний проїзд: яких видів транспорту це торкнеться

Для столиці готують резервні транспортні схеми на випадок збоїв у метро та проблем із рухом через Дніпро

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У неділю, 8 листопада, президент України Володимир Зеленський доручив прем’єр-міністру Сергію Корецкому представити програму безкоштовного проїзду в міському наземному транспорті Києва. Уряд також має забезпечити достатній резерв автобусів для найбільшого міста країни.

Про це Зеленський повідомив за підсумками селекторної наради. Варіанти транспортного сполучення в Києві представили прем’єр-міністр, секретар РНБО та міністр внутрішніх справ.

Що підготують для наземного транспорту

Для резервних схем опрацьовують необхідну кількість транспорту та реорганізацію дорожнього руху в певних частинах міста. Завдання уряду – підготувати конкретні заходи, які забезпечать безперебійну та доступну роботу наземних маршрутів.

"Важливо, щоб уряд підготував і конкретні заходи підтримки безперебійної та гарантовано доступної роботи міського наземного транспорту в умовах перебоїв у роботі метро або викликів, пов’язаних із мостами через Дніпро", – заявив Зеленський.

Чому Києву потрібен резерв автобусів

З вечора 3 листопада в Києві оголосили про призупинення руху наземного електротранспорту через критичну ситуацію в енергосистемі після російських атак. Щоб зберегти сполучення на окремих напрямках, КМДА передбачила заміну частини трамвайних і тролейбусних маршрутів автобусами.

У міській адміністрації попередили, що пропускна спроможність такої заміни не дасть змоги повністю компенсувати обсяги перевезень електротранспорту. Кількість автобусів на маршрутах визначають з урахуванням кадрових і технічних ресурсів КП "Київпастранс", пасажиропотоку та поточної ситуації в місті. Відновлення руху трамваїв і тролейбусів пов’язали зі стабілізацією енергосистеми.

Директор із виробництва КП "Київпастранс" Андрій Коваленко в коментарі "Вечірньому Києву" повідомив, що правий і лівий береги столиці сполучають 26 наземних маршрутів: 19 автобусних і сім тролейбусних. Водночас потреба підприємства у працівниках становить близько 30% штатної чисельності, а нестача водіїв автобусів – у межах 30%.

"Підприємство має резерв автобусів для забезпечення пасажирських перевезень, а також підтримує необхідний запас пального для їх експлуатації", – розповів Коваленко.

Скільки коштує проїзд і які пільги діють

З 15 липня вартість разової поїздки в комунальному транспорті Києва становить 30 грн. Для регулярних пасажирів передбачені знижки: при купівлі 50 поїздок кожна коштує 25 грн, а безлімітний місячний проїзний коштує 3 656 грн.

Право на пільговий проїзд зберігається. Студенти оплачують 50% вартості місячного проїзного, школярі протягом навчального року їздять безкоштовно, а під час літніх канікул платять 25%. Безкоштовним проїздом також користуються пенсіонери, учасники бойових дій і прирівняні до них особи, люди з інвалідністю I, II та III груп, діти з інвалідністю та інші категорії пільговиків.

Як повідомляв "Телеграф", проїзд у столиці міг би коштувати ще більше. Чому ж фінальною цифрою стали саме 30 гривень, якщо задекларована собівартість перевезень була вдвічі вищою.