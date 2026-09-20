Схудлий Усик зустрівся з лідером європейської країни (фото)

Боксер не вперше зустрічається зі світовими політиками

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Колишній абсолютний чемпіон світу з боксу у двох дивізіонах олімпійський чемпіон Олександр Усик (25-0, 16 КО) відвідав масштабну міжнародну конференцію в Чорногорії Connectuj.me. У рамках неї український чемпіон зустрівся із прем’єр-міністром цієї європейської країни Мілойко Спаїчем.

Про це спортсмен повідомив на своїй сторінці у Instagram. Боксер провів розмову з політиком, а також подарував йому рукавички.

"Був радий зустрітися з прем’єр-міністром Чорногорії. Дякую за чудову бесіду та за вашу підтримку України", — написав Усик.

Олександр Усик та Мілойко Спаїч/Фото: instagram.com/usykaa

Олександр Усик та Мілойко Спаїч/Фото: instagram.com/milojko_spajic

Зазначимо, Спаїч — один із трьох вищих керівників країни поряд із президентом та головою парламенту. Додамо, що Чорногорія надає Україні різнобічну політичну, військову та гуманітарну підтримку з початку повномасштабного вторгнення РФ.

Напередодні Усик став спікером на Connectuj.me, після чого у посольстві України поспілкувався з українськими дипломатами, волонтерами, а також дітьми, які були змушені переїхати до Чорногорії через війну.

У мережі зазначили, що Усик помітно схуд. Один із користувачів назвав Олександра боксером 1-ї важкої ваги (до 90,718 кг).

"Красень, повернувся у 91 кг"

Нагадаємо, у травні 2026 року Усик переміг нідерландського кікбоксера Ріко Верхувена. "Кіт" успішно захистив основні чемпіонські пояси у боксі (WBC, WBA та IBF). Проте невдовзі після цього українець відмовився від титулів. Ймовірно, наприкінці 2026, на початку 2027 року Усик проведе свій останній бій у кар’єрі.