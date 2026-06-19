Для вашої духовки ця монета на вагу золота: простий трюк проти застарілого жиру

Цей предмет може замінити дорогі засоби для чищення духовки

Застарілий жир і нагар у духовці здатні перетворити звичайне прибирання на справжнє випробування. Багато господинь витрачають години на відтирання забруднень або купують дорогі засоби, які не завжди дають бажаний результат.

Але впоратися з цією проблемою може предмет, який є майже в кожному гаманці. Про простий лайфхак з монетою написали в "los andes 142".

Суть методу полягає в тому, що металевою монетою можна акуратно підчепити та зняти затверділий нагар. Вона працює як невеликий скребок, допомагаючи прибрати забруднення там, де губка або ганчірка часто виявляються безсилими.

Щоб скористатися цим способом, достатньо обережно потерти монетою ділянки з пригорілим жиром. Важливо не натискати занадто сильно, щоб не пошкодити покриття духовки. Рухи мають бути плавними та спрямованими лише на забруднені місця.

Головна перевага такого лайфхаку — його доступність. Монета є практично в кожному домі, тому не потрібно витрачати гроші на спеціальні засоби чи агресивну побутову хімію.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, навіщо в унітаз кидати ложку борошна.