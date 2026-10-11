Сірий і бежевий більше не в моді: які кольори зроблять інтер’єр затишнішим

Інтер’єрні тренди зміщуються до відтінків із виразнішим характером

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Холодний сірий, стерильно-білий і "сумний" бежевий поступаються відтінкам, які додають оселі тепла й індивідуальності. Дизайнери радять придивитися до природних кольорів і насиченіших палітр.

Про зміну трендів пише американське видання про інтер’єр і сад Homes & Gardens.

Замість нейтральних стін – теплі й природні

Холодно-сірий може здаватися пласким і безособовим. Його витісняють теплий грибний, приглушений тауп (суміш сірого, бежевого та ще кількох відтінків) і глибші земляні відтінки. Вони добре поєднуються з деревом і натуральним каменем.

Стіни кольору теплий тауп/ Дизайн MAKHNO

Втрачають популярність і бліді бежеві стіни без виразного характеру. Їм на зміну приходять теракотовий, глиняно-рожевий, оливковий і синьо-зелений із крейдяним відтінком. Ці кольори додають інтер’єру барв, зберігаючи природне звучання.

Теракотові стіни додають інтер'єру барв і тепла

Білий і приглушений шавлієвий – не єдині спокійні варіанти

Повністю білі кімнати можуть здаватися холодними й стерильними. Дизайнери пропонують замінити їх лавандовими відтінками або насиченішими кольорами з глибиною. Приглушений сіруватий шавлієвий поступається енергійнішим зеленим: оливковому, ботанічному й жовтувато-зеленому.

Яскраві зелені меблі роблять кухню цікавішою. Olivine Design

Як повідомляв "Телеграф", є спосіб фарбування, що надає стінам вигляду натурального цементу без дорогого ремонту. Також, щоб швидко оновити стіни, підійде фактурна фарба або самоклейкі шпалери.