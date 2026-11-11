Африка хотіла зупинити Сахару 8-тисячокілометровою зеленою стіною, але проєкт провалюється: що пішло не так

Із приблизно 30 млрд доларів початкової оцінки вартості на місця надійшло лише близько 2,5 млрд

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"Велика зелена стіна" – африканський проєкт із відновлення земель, покликаний допомогти стримати опустелювання. Ініціативу започаткував Африканський Союз у 2007 році, а завершити її планували до 2030 року. Однак початкових цілей до запланованого завершення вже не досягне. Реалізацію гальмують нестача коштів, слабка координація між країнами та рішення, які не враховували місцевих умов.

За майже 20 років вдалося виконати лише 4–20% запланованого обсягу робіт, пише Financial Times. Такий широкий діапазон оцінок залежить від того, як саме рахують відновлені землі.

Гроші не дійшли до запланованого масштабу

План передбачав створення зеленого поясу завдовжки близько 8 тисяч кілометрів — від Сенегалу до Джибуті. Спочатку його вартість оцінювали приблизно в 30 млрд доларів, але до місць робіт надійшло лише близько 2,5 млрд доларів. Через такий розрив між запланованими витратами й реальним фінансуванням країни не змогли виконати роботи в передбаченому масштабі.

Запланований пояс мав охопити землі від Сенегалу до Джибуті

Бракувало не лише грошей. Країнам було складно узгоджувати роботу між собою та перевіряти її результати. Тому оцінити, скільки землі справді відновили, теж непросто.

Чому масового висаджування дерев недостатньо

Деякі ініціативи планували без урахування потреб людей, які живуть на цих землях або користуються ними. Також не завжди брали до уваги тип ґрунту й звичні для місцевих громад способи його використання. Через це заплановані роботи не всюди відповідали умовам на місці.

Проєкт передбачає не лише висаджування дерев і чагарників, а й відновлення пасовищ, збереження води та розвиток сільського господарства.

Посаджені дерева не відновлять землю без урахування місцевих умов

Досвід проєкту показує, що самого масового висаджування дерев недостатньо для відновлення земель. Щоб робота відповідала потребам місцевості, треба враховувати ґрунти, спосіб використання території та потреби людей, які там живуть.

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