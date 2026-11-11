Завис термінал чи не б'ється штрихкод? Що робити, якщо товар не сканується на касі самообслуговування "АТБ"

Перед повторною спробою уважно подивіться на екран

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Якщо на касі самообслуговування в "АТБ" товар не зчитується, спочатку розправте упаковку й піднесіть штрихкод до сканера. Якщо повторна спроба не допомогла, зверніться до працівника магазину, який обслуговує зону кас.

Як діяти за такої затримки й уникнути повторного додавання покупки, розповідає "Телеграф". Почати варто з перевірки упаковки та списку товарів на екрані.

Як повторити сканування

Знайдіть на упаковці штрихкод – прямокутник зі смужками й цифрами. Поверніть його до зчитувального віконця каси так, щоб пальці не закривали смужки. Якщо код опинився на згині м’якої упаковки, обережно розправте її, не відкриваючи товар.

Не притискайте упаковку впритул до скла: трохи змініть відстань і кут, а потім спробуйте ще раз. Підносьте по одному товару за раз – так простіше зрозуміти, яку саме покупку каса додала до чека.

Після спроби подивіться на екран. Якщо назва товару вже з’явилася у списку, переходьте до наступної покупки. Орієнтуйтеся на запис у чеку, а не лише на те, чи почули ви звуковий сигнал.

Згин упаковки можна обережно розправити, щоб повністю відкрити штрихкод Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Коли звертатися до працівника магазину

Якщо штрихкод порваний, стертий, закритий наклейкою або каса й далі його не розпізнає, покажіть упаковку працівникові. Зробіть так само, якщо після сканування на екрані з’явилося повідомлення про помилку. Залиште товар поруч із собою, щоб працівник міг оглянути код і побачити повідомлення каси.

Коротко поясніть, що сталося: товар зовсім не додається, з’явився двічі чи відображається під іншою назвою. Якщо проблема стосується ціни, покажіть рядок на екрані й попросіть розібратися з нею до оплати.

Не скануйте замість проблемного товару схожу упаковку з полиці, особливо з іншою вагою, об’ємом чи смаком. Передайте працівникові саме ту покупку, яку збираєтеся забрати. Якщо на касі доступне ручне введення коду, використовуйте лише цифри з її упаковки; у разі пошкодженого або нерозбірливого маркування попросіть допомоги.

Перед оплатою перегляньте підсумковий список: перевірте, що проблемний товар додано в потрібній кількості й у чеку не залишилося випадкового дубля. Якщо вирішили відмовитися від покупки, повідомте про це працівникові й попросіть прибрати відповідну позицію, якщо її вже внесено.

Акціїї в "АТБ"

Як повідомляв "Телеграф", наявність товару в конкретному магазині "АТБ" можна перевірити трьома способами. Детальніше читайте в нашому матеріалі.