Тепер там "промивають мізки" дітям. Що стало з легендарним "Артеком" у Криму (фото та відео)

Окупанти використовують "Артек" щоб "зомбувати" дітей

Росія несе розруху на окуповані території України. Проте йдеться не лише про зовнішній бік та побут, але й про ідеологічну обробки жителів і зокрема дітей — саме для цього росіяни використовують дитячий табір "Артек" в окупованому Криму.

У 2025 році міжнародному дитячому центру "Артек" в окупованому зараз українському Криму виповнилося 100 років. Як пояснила дослідниця дитячих рухів 20-х – 40-х років XX століття, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та археології Луганського національного університету Нана Гогохія "Радіо Свобода", практично від початку створення табору він став пропагандистським виховним центром. Саме на це його знову перетворили росіяни після захоплення Криму.

Яким був "Артек" до окупації

У період з 1990 по 2014 рік табір "Артек" у Криму функціонував як міжнародний дитячий центр. Він приймав тисячі дітей з різних країн світу, пропонуючи різноманітні освітні та розважальні програми. "Артек" був символом дитячого відпочинку та міжнародної дружби.

Окупувавши табір, Росія перетворила його на місце ідеологічної обробки дітей

Вони використовують "Артек" для того, щоб промивати мізки дітям з окупованих територій України. Вже зараз через це пройшли тисячі українських дітей з захоплених територій. Наступного року табір, за даними Центру національного спротиву, прийме 56 000 українських дітей з окупованих регіонів.

На думку істориків, ідеологічно "Артек" відкотився до 30 років минулого століття. Росіяни максимально мілітаризували та політизували табір. Там усім править "ЮНАрмія" та так званий "рух перших", пояснюють правозахисники. Це дві російські державні молодіжні організації, які займаються військово-патріотичним "вихованням" та ідеологічною обробкою дітей і підлітків.

Церемонія підняття прапора окупантів у "Артеку"

Діти виглядають замучаними

Навіть святкування сторіччя "Артеку" використали для "промивки мізків" дітям

Як розповіла правозахисниця Катерина Рашевська, на відео з "Артеку" вона бачила, що навіть під час святкування сторіччя табору вожаті проводили ідеологічні заходи. Наприклад, діти збирали карту Росії як пазл і на ній були включені окуповані території України. Крім того, в "Артеку" проводили зустрічі із героями Росії, в тому числі героями "СВО" (так РФ називає свою війну проти України).

Запросили військового, який воював проти України

Росіяни публікують у мережі фото та відео з "Артеку". Вони намагаються представити його з кращого боку, але від усього тхне пропагандою та радянщиною.

Повсюди кольори прапора окупантів

Одна з їдалень

Сніданки у "Артеку" не дуже апетитні

Страви нагадують радянські часи

Раніше "Телеграф" розповідав, як Росія знищила курорт-легенду Азовського моря. За понад три роки окупації колись популярне курортне місто перетворилось фактично на пустелю.