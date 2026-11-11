Без опалення, але в теплі: 8 простих способів пережити холод у квартирі

Ці поради можуть допомогти під час блекаутів

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Попри пізню осінь та зниженням температури повітря на вулиці, багато українців залишаються без опалення в домівках. На такий випадок є кілька дієвих способів зігрітись навіть без гарячих батарей в приміщенні.

Для цього підійдуть підручні засоби, які є в кожній квартирі. Про це пише MSN.

Зберігайте ноги в теплі

Теплі ноги відіграють важливу роль у підтриманні температури тіла. Носіння товстих і пухнастих шкарпеток вдома є очевидним, але дієвим способом, щоб зігріти ноги. Зверху на шкарпетки можна одягнути кімнатні капці. Вони додадуть ногам ще один шар теплоізоляції. Якщо ноги сильно замерзли, можна зробити для них гарячу ванну. Це допоможе покращити кровообіг і забезпечить довше збереження тепла в кінцівках.

Ноги відіграють важливу роль у підтримці температури тіла. Фото Alamy/PA

Надягайте багато шарів одягу

Тривалий вплив надзвичайно низьких температур створює ризик розвитку небезпечних для життя захворювань, таких як переохолодження, особливо якщо імунна система людини ослаблена. В цьому випадку допоможуть кілька шарів теплого одягу. Носіння одягу з природного ізоляційного матеріалу, такого як товста бавовна або вовна, є ключовим для запобігання будь-яким негативним наслідкам для здоров'я взимку.

Позбудьтесь протягів

Перевірте вікна та двері на наявність щілин, через які з приміщення може виходити тепло та проникати холодне повітря. У разі виявлення, закрийте їх за допомогою додаткового ущільнювача або звичайного скотчу.

Перевірте вікна та двері квартири на наявність щілин. Фото Alamy/PA

Закрийте штори та жалюзі

Коли на вулиці холодно, зберегти тепло в квартирі протягом дня допоможуть закриті штори. Вони затримують тепло та запобігають його виходу через вікна.

Постеліть килим

Кімнати з кам’яними або дерев’яними підлогами можуть втрачати багато тепла. Саме тому змінити ситуацію допоможе звичайний килим, який створить додатковий термоізоляційний шар між підлогою та рештою кімнати.

Використовуйте медичну грілку

Грілка – це доступний та ефективний спосіб забезпечити точкове тепло. Її можна розміщувати на певних ділянках тіла, таких як ноги або поперек, щоб забезпечити комфортне тепло саме там, де воно найбільше потрібне. Саме вони можуть стати додатковим джерелом тепла в холодні місяці року.

Гаряча грілка забезпечить точкове тепло. Фото Alamy/PA

Увімкніть електричний обігрівач

Якщо дозволяє ситуація, можна застосувати електричний обігрівач. Вони забезпечують миттєве нагрівання окремих кімнат, що робить їх чудовим вибором для так званого "зонного опалення", яке дозволяє контролювати температуру в певних частинах будинку.

Багато електричних обігрівачів оснащені вбудованими термостатами, що дозволяє встановлювати необхідну температуру для кожної кімнати.

Електричні обігрівачі забезпечують тепло в окремих зонах будинку. Фото Alamy/PA

Вживайте гарячу їжу та напої

Споживання теплої їжі та напоїв не лише створює відчуття затишку та спокою, але й допомагає регулювати температуру тіла. Чашка гарячого чаю або тарілка супу можуть стати практичним способом захистити себе від зимового холоду.

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