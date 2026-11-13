Замість заметів — дощ і калюжі? Чи засипле Україну снігом на Новий рік

Температури взимку відрізнятимуться на півдні, північному сході та в Карпатах

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Сніговий покрив на Новий рік 2027 в окремих областях України сформується, якщо наприкінці грудня температура опуститься нижче нуля й одночасно випадатимуть опади. Загалом зиму 2026–2027 років прогнозують на 1–2°C теплішою за кліматичну норму.

Про сезонні розрахунки розповіла завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віру Балабух в інтерв'ю РБК-Україна. Головною причиною потепління стане переважання перенесення повітря з Атлантики, звідки надходитимуть тепліші й вологіші повітряні маси.

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Повітря з Атлантики приноситиме в Україну тепло та вологу Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Найвищі середні температури взимку 2026–2027 років очікуються на півдні, Закарпатті, Кіровоградщині та Дніпропетровщині – від 0 до +2°C. На північному сході й у високогір’ї Карпат прогнозують у середньому −3…−4°C і нижче. Вторгнення арктичного повітря спричинятимуть короткочасні похолодання.

За плюсової температури зимові опади частіше випадатимуть дощем чи мокрим снігом Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Кількість опадів узимку 2026–2027 років очікується в межах норми або на 20–40% вищою. За плюсової температури вони випадатимуть переважно дощем чи мокрим снігом, який швидко танутиме. Коливання температури близько нуля створюватимуть умови для ожеледі, налипання мокрого снігу та крижаного дощу.

Як повідомляв "Телеграф", сніжні опади в Україні залежатимуть від температури повітряних мас.