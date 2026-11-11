Коли немає ні світла, ні плити: лайфхак, як приготувати яєчню (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
У мережі показали, як посмажити яєчню під час блекауту
Авторка кулінарного відео продемонструвала, як посмажити яйця під час відключення електроенергії. Замість плити вона використала металеву форму для кексів зі свічками-таблетками, а зверху поставила невелику пательню.
Користувачка з ніком dinewithdiana_ показала цей спосіб у своєму відео в Instagram. Заглиблення у формі для випікання вона використала як місця для маленьких свічок.
Як авторка готує яєчню на свічках
Спочатку авторка розмістила свічки-таблетки всередині металевої форми та запалила їх. Потім установила над ними пательню: джерелом тепла для приготування стало відкрите полум’я.
У пательню вона налила олію, розбила яйця та додала приправи. Далі посмажила яєчню на вогні від свічок.
Яких правил вимагає відкритий вогонь удома
ДСНС рекомендує ставити свічки на рівну, міцну й нерухому поверхню, використовуючи негорючі підставки з металу, скла або кераміки. Варто уникати місць, де їх можна зачепити чи перекинути.
Від відкритого вогню до легкозаймистих предметів має бути щонайменше 1,5 м; поруч не можна залишати папір, книжки, серветки, рушники чи штори. Свічки слід тримати подалі від дітей і домашніх тварин та гасити, виходячи з приміщення.
Не використовуйте відкритий вогонь у погано провітрюваних кімнатах: під час горіння утворюється чадний газ і витрачається кисень. Після використання свічок приміщення потрібно провітрити, а запалені свічки тримати подалі від протягів, які можуть роздути полум’я й спричинити розтікання гарячого воску.
Чадний газ безбарвний, не має запаху та є сильно токсичним.
Як повідомляв "Телеграф", їжу можна нагріти без втрати вологи, додавши приблизно чверть чашки води й дочекавшись її закипання.