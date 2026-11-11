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Коли немає ні світла, ні плити: лайфхак, як приготувати яєчню (відео)

Автор
Людмила Рябенька
Дата публікації
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Яєчня без газу та електрики Новина оновлена 11 листопада 2026, 18:33
Яєчня без газу та електрики. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

У мережі показали, як посмажити яєчню під час блекауту

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Авторка кулінарного відео продемонструвала, як посмажити яйця під час відключення електроенергії. Замість плити вона використала металеву форму для кексів зі свічками-таблетками, а зверху поставила невелику пательню.

Користувачка з ніком dinewithdiana_ показала цей спосіб у своєму відео в Instagram. Заглиблення у формі для випікання вона використала як місця для маленьких свічок.

Як авторка готує яєчню на свічках

Спочатку авторка розмістила свічки-таблетки всередині металевої форми та запалила їх. Потім установила над ними пательню: джерелом тепла для приготування стало відкрите полум’я.

Руки запалюють свічку-таблетку в металевій формі для кексів, у заглибленнях якої горять інші свічки
Під час використання свічок удома важливо дотримуватися правил пожежної безпеки

У пательню вона налила олію, розбила яйця та додала приправи. Далі посмажила яєчню на вогні від свічок.

Пательня з яєчнею над запаленими свічками в металевій формі для кексів
Після використання свічок ДСНС радить провітрити приміщення

Яких правил вимагає відкритий вогонь удома

ДСНС рекомендує ставити свічки на рівну, міцну й нерухому поверхню, використовуючи негорючі підставки з металу, скла або кераміки. Варто уникати місць, де їх можна зачепити чи перекинути.

Від відкритого вогню до легкозаймистих предметів має бути щонайменше 1,5 м; поруч не можна залишати папір, книжки, серветки, рушники чи штори. Свічки слід тримати подалі від дітей і домашніх тварин та гасити, виходячи з приміщення.

Не використовуйте відкритий вогонь у погано провітрюваних кімнатах: під час горіння утворюється чадний газ і витрачається кисень. Після використання свічок приміщення потрібно провітрити, а запалені свічки тримати подалі від протягів, які можуть роздути полум’я й спричинити розтікання гарячого воску.

Чадний газ безбарвний, не має запаху та є сильно токсичним.

Як повідомляв "Телеграф", їжу можна нагріти без втрати вологи, додавши приблизно чверть чашки води й дочекавшись її закипання.

Теги:
#Яєчня #Лайфхак #Відключення світла #Блекаут