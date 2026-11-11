Коли немає ні світла, ні плити: лайфхак, як приготувати яєчню (відео)

У мережі показали, як посмажити яєчню під час блекауту

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Авторка кулінарного відео продемонструвала, як посмажити яйця під час відключення електроенергії. Замість плити вона використала металеву форму для кексів зі свічками-таблетками, а зверху поставила невелику пательню.

Користувачка з ніком dinewithdiana_ показала цей спосіб у своєму відео в Instagram. Заглиблення у формі для випікання вона використала як місця для маленьких свічок.

Як авторка готує яєчню на свічках

Спочатку авторка розмістила свічки-таблетки всередині металевої форми та запалила їх. Потім установила над ними пательню: джерелом тепла для приготування стало відкрите полум’я.

Під час використання свічок удома важливо дотримуватися правил пожежної безпеки

У пательню вона налила олію, розбила яйця та додала приправи. Далі посмажила яєчню на вогні від свічок.

Після використання свічок ДСНС радить провітрити приміщення

Яких правил вимагає відкритий вогонь удома

ДСНС рекомендує ставити свічки на рівну, міцну й нерухому поверхню, використовуючи негорючі підставки з металу, скла або кераміки. Варто уникати місць, де їх можна зачепити чи перекинути.

Від відкритого вогню до легкозаймистих предметів має бути щонайменше 1,5 м; поруч не можна залишати папір, книжки, серветки, рушники чи штори. Свічки слід тримати подалі від дітей і домашніх тварин та гасити, виходячи з приміщення.

Не використовуйте відкритий вогонь у погано провітрюваних кімнатах: під час горіння утворюється чадний газ і витрачається кисень. Після використання свічок приміщення потрібно провітрити, а запалені свічки тримати подалі від протягів, які можуть роздути полум’я й спричинити розтікання гарячого воску.

Чадний газ безбарвний, не має запаху та є сильно токсичним.

Як повідомляв "Телеграф", їжу можна нагріти без втрати вологи, додавши приблизно чверть чашки води й дочекавшись її закипання.