Как выразить благодарность, обращаясь к человеку по имени

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В повседневном общении часто можно услышать выражение "дякую вас", однако оно грамматически неправильное. В украинском языке есть четкое правило, которое определяет, как правильно выражать благодарность и какого падежа требует этот глагол.

Почему нужно говорить именно "дякую вам", а не "дякую вас", как правильно благодарить за помощь и обращаться к людям по имени, объясняет "Телеграф". Разобраться поможет простое правило, которое легко запомнить и применять в повседневной речи.

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Как правильно: "дякую вам" или "дякую вас"

Правильно говорить и писать "дякую вам", поскольку глагол "дякувати" требует дательного падежа. Чтобы проверить себя, достаточно задать вопрос: "дякую" кому? Ответ – вам, тебе, ему, ей или им.

Поэтому правильными будут такие формы:

дякую тобі;

дякую вам;

дякую йому;

дякую їй;

дякую їм.

Это правило не меняется, даже если глагол употребляется в другом лице или времени. Например: "ми дякуємо тобі", "вона дякує йому", "вони подякували нам".

Формы благодарности не меняются в зависимости от лица и времени глагола Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Как правильно благодарить по имени

Если вы выражаете благодарность конкретному человеку, его имя также нужно ставить в дательном падеже. Например, правильно говорить "дякую Олені", "дякую Марії", "дякую Андрієві", "дякую Олександрові".

В то же время, когда вы непосредственно обращаетесь к человеку, имя нужно употреблять в звательном падеже и отделять запятой. Например: "Олено, дякую тобі" или "Дякую вам, Андрію".

Как правильно сказать, за что благодарите

Чтобы назвать причину благодарности, используют предлог "за". В таких конструкциях важно не путать два вопроса: благодарю кого? и за что?

Правильные примеры:

дякую вам за допомогу;

дякую Марії за пораду;

щиро дякую тобі за підтримку;

дуже дякую вам за розуміння.

Слова "щиро", "дуже" и другие наречия лишь усиливают выраженную благодарность и не влияют на падеж зависимого слова. Поэтому стоит запомнить простое правило: дякують кому, а не кого.

Как сообщал "Телеграф", в украинском языке есть несколько естественных ответов на слова благодарности.