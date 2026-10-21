Польща зупинила допомогу Україні? Хто такий депутат Шеремета, через якого спалахнув скандал

Був на Майдані та працював в уряді

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Польща призупинила передачу Україні масштабного пакета військової допомоги після рішення Львівської обласної ради оголосити 2027 рік роком Української повстанської армії (УПА), Романа Шухевича та Олега Ольжича. Про це пише РБК-Україна з посиланням на джерело.

Рішення львівських депутатів викликало різку реакцію польських посадовців. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що підписав заяву на внесення депутата Львівської облради Святослава Шеремету до списку небажаних осіб у країні. "Телеграф" розповість, що відомо про призупинення допомоги та чим відомий Шеремета.

Чому Польща призупинила військову допомогу Україні

Як повідомляє РБК-Україна, польська сторона призупинила процес передачі Україні великого пакета військової допомоги. За словами співрозмовника видання, голосування Львівської облради відбулося саме тоді, коли Польща готувалася відправити озброєння.

"Депутати Львівської облради умудрилися провести це голосування просто під час підготовки до відправлення масштабного пакету військової допомоги Польщі. Через їхні безвідповідальні дії зараз постачання цього пакету призупинено", — зазначив співрозмовник видання.

Сікорський хоче внести Шеремету до списку небажаних осіб

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що підписав подання до Управління у справах іноземців щодо внесення депутата Львівської обласної ради Святослава Шеремети до списку небажаних осіб у Польщі.

Причиною стала ініціатива Шеремети оголосити 2027 рік роком Романа Шухевича, УПА та Олега Ольжича. Про це Сікорський написав у соцмережі Х.

Пояснюючи своє рішення, він назвав Шеремету реконструктором дивізії Ваффен-СС "Галичина" та ініціатором проголошення 2027 року роком Романа Шухевича. Останнього польський міністр звинуватив у відданні наказів про виселення та вбивства поляків.

Публікація Радослава Сікорського в Х

У коментарі LMN Шеремета заперечив твердження про свою участь у реконструкціях дивізії "Галичина" та заявив, що наразі бачив інформацію про можливі обмеження лише в соціальних мережах.

"Якщо отримаю офіційні документи, ми зможемо їх оскаржити. Навіть якщо заборону затвердять, наша організація продовжить працювати. У нас велика команда", — наголосив він.

Шеремета також підкреслив, що вважає право визначати національних героїв внутрішньою справою кожного народу. За його словами, Роман Шухевич, Олег Ольжич і воїни УПА боролися за незалежність України, тому українці мають самостійно вирішувати, як вшановувати їхню пам'ять.

Що кажуть у МЗС України

Міністерство закордонних справ України заявило, що рішення Львівської облради ухвалили на регіональному рівні без консультацій із дипломатами та центральними органами влади. Про це повідомила "Європейська правда" з посиланням на відповідь відомства журналістам.

У МЗС наголосили, що постанова зачіпає чутливі історичні питання українсько-польських відносин і є контрпродуктивною для зусиль із розвитку співпраці між двома країнами.

"У цьому контексті вважаємо, що нещодавнє рішення Львівської облради, яке зачіпає вимір чутливих історичних питань двостороннього порядку денного, є контрпродуктивним для наших актуальних зусиль, спрямованих на подальшу розбудову українсько-польських відносин, вирішення проблемних питань на тлі повномасштабної російської агресії та безпрецедентних безпекових загроз для наших двох країн і регіону в цілому", — йдеться в заяві відомства.

У міністерстві також нагадали, що обласні ради є органами місцевого самоврядування, депутати яких не підпорядковуються Верховній Раді, Кабінету міністрів чи президенту України.

"Політичні рішення регіональних органів місцевого самоврядування не мають шкодити національним інтересам України, насамперед у сфері безпеки та європейської інтеграції", — наголосили у відомстві.

Українське МЗС закликало польську сторону утриматися від різких кроків, які можуть перешкодити нормалізації відносин, і підтвердило готовність до конструктивного діалогу.

Хто такий Святослав Шеремета і чим він відомий

Святослав Шеремета — депутат Львівської обласної ради від партії "Європейська солідарність", історик і політолог. Він також очолює комунальне підприємство "Доля", яке займається пошуком поховань учасників національно-визвольних змагань, жертв воєн, депортацій і політичних репресій, зокрема на території Польщі.

Шеремета брав активну участь у Революції гідності та був сотником 9-ї сотні Самооборони Майдану. Після зміни влади у 2014 році він працював на державній службі — очолив Державне агентство України з питань кіно.

Святослав Шеремета

У 2020 році Шеремету обрали депутатом Львівської обласної ради. Нині він очолює постійну комісію з питань культури, інформаційної політики та промоції.

Шеремета також відомий ініціативами щодо вшанування діячів українського національно-визвольного руху. Зокрема, він виступав за встановлення пам'ятника Роману Шухевичу у Львові та відновлення музею головного командира УПА в Білогорщі.

У листопаді 2017 року Польща вже забороняла Святославу Шереметі в’їзд до країни на один рік. Як повідомляв ZAXID.NET, 18 листопада польські прикордонники не пропустили його через пункт пропуску Шегині на тлі суперечок між Києвом і Варшавою щодо пошукових та ексгумаційних робіт.

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