У бюджеті митниці на 2026 рік не передбачили коштів на присуджену виплату

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Колишній заступник голови Держмитслужби Руслан Черкасський, якого зі скандалом звільнили у 2023 році, поновився на посаді за ухвалою Апеляційного суду. Проте бекграунд його збагачення викликає запитання, адже за даними журналістів, він інвестував у нерухомість у Дубаї понад 20 млн доларів та веде розкішне життя з елітними авто та цікавими "подарунками" від родичів.

У відповіді на запит "Телеграфу" Держмитслужба повідомила, що Черкасський фактично ще не повернувся до роботи. За час вимушеного прогулу суд присудив йому 2 121 484,50 грн середнього заробітку.

Детальніше читайте в матеріалі "Телеграфа": Судді, які потрапили в корупційний скандал, повернули на посаду одіозного митника: Держмитслужба оскаржить рішення

"Держмитслужбою, як однією зі сторін у справі, у встановленому законодавством порядку, у тому числі з урахуванням процесуальних строків, визначених Кодексом адміністративного судочинства України, буде оскаржено зазначене судове рішення до Верховного Суду", – ідеться у відповіді за підписом заступника голови Держмитслужби Руслана Даменцова.

Фрагмент відповіді Держмитслужби на запит "Телеграфа"

Апартаменти й офіс у Дубаї

У травні 2024 року журналісти програми "Схеми" оприлюднили розслідування про спільні інвестиції Черкасського та його бізнес-партнера в Об’єднаних Арабських Еміратах. Серед об’єктів, які встановили журналісти, – два апартаменти в проєкті Pentominium Tower загальною вартістю понад 10 млн доларів.

Ще один об’єкт – офісне приміщення в Dubai Pearl вартістю близько 14 млн доларів. Частина об’єктів, у які інвестували Черкасський та його партнер, залишилася недобудованою.

Руслан Черкасський

Подарунок у 150 тисяч доларів і дорогі авто

У березні 2023 року Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило, що виявило ознаки необґрунтованості активів Черкасського на 150 тис. доларів. Посадовець пояснював, що гроші йому подарував батько-пенсіонер. На момент отримання це було близько 4 млн грн, і, за висновком НАЗК, офіційні доходи батьків не дозволяли зробити подарунок такого розміру. У журналістських матеріалах 2023 року також згадувалися Bentley і Toyota Land Cruiser, якими користувався Черкасський.

Автомобілі, якими користувався Черкасський, згадувалися в журналістських матеріалах 2023 року Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

НАБУ та САП окремо розслідували ймовірне незаконне збагачення та легалізацію коштів колишнього посадовця. У матеріалах кримінального провадження №52021000000000224 ішлося про активи на десятки мільйонів гривень, походження яких перевіряли правоохоронці.

Скандали, мільйони та повернення на митницю Руслана Черкасського. Інфографіка "Телеграф"

Готівка й рахунки цивільної дружини

У матеріалах одного з проваджень ішлося про те, що цивільна дружина Черкасського, підприємниця Марія Трифонова, вивезла з України до Польщі 1,6 млн євро. За розрахунками слідства, офіційно підтверджені доходи родини не пояснювали походження всієї суми.

Марія Трифонова

У межах кримінального провадження також арештовували рахунки Трифонової. За даними судових матеріалів, на них було 23 832 євро та понад 22,72 млн грн. Наприкінці 2025 року адвокати підприємниці домоглися скасування арешту гривневих коштів у "Сенс Банку".

Раніше "Телеграф" розповідав, що колишній високопосадовець Закарпатської митниці Михайло Свида опинився в центрі скандалу через будівництво великого ЖК "Радіщева" в Ужгороді.