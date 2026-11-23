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Генерал-лейтенант Гійом Бопер очолив делегацію Спеціальної місії НАТО з підтримки безпеки та підготовки для України (NSATU) на зустрічі в Командуванні Сил територіальної оборони. На брифінгу йшлося про розвиток Сил ТрО та фахову підготовку рядових і сержантів.

Як повідомили Сили територіальної оборони ЗСУ у Facebook, їхній командувач генерал-майор Ігор Плахута розповів делегації, що навчальні центри Сил ТрО готують військовослужбовців за 20 спеціальностями, зокрема для інших складових ЗСУ. Навчання охоплює кілька рівнів: від базової загальновійськової підготовки до підготовки офіцерів штабів і бригад.

Під час зустрічі представники Сил ТрО розповіли, як застосували доктрини НАТО, адаптовані до умов сучасної війни. За час широкомасштабної війни територіальна оборона пройшла шлях від легкої піхоти до сил, які завдяки безпілотникам у кілька разів наростили спроможності уражати ворога.

"Ми тут для того, щоб не лише допомагати, але й вчитись", – сказав командувач NSATU генерал-лейтенант Гійом Бопер.

Місію NSATU створили в липні 2024 року для координації постачання військової допомоги, матеріально-технічного забезпечення та підготовки українських сил.