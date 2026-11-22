На курорті вже готують траси й техніку до гірськолижного сезону

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Природа здатна творити справжні дива. В ніч на 22 листопада у Буковелі різко змінилась погода і там, де ще напередодні була зелена трава, вранці вже лежав яскравий білий сніг.

Фото такого дивовижного "перетворення" показав кореспондент "Телеграфа". Тепер схили та ліси мають по-справжньому казковий вигляд.

Так, на фото, зробленому вчора, схили, дерева та будинки стояли без сніжного "вбрання". Вони ніби намагались відповідати осінньому пейзажу на тлі темних хмар, що пливли по небу.

Ще напередодні відкриті схили Буковеля ще були вкриті травою. Фото "Телеграф"

А вже зранку люди бачать вкриті снігом схили. Фото "Телеграф"

А вже сьогодні все навколо вкрито снігом. Новим кольором сяють і схили, і дахи. І це ще не остаточний образ курорту, адже під час знімання сніг ще падав. Навколо водойми він вкрив береги, а в лісі припорошив гілки дерев і землю вздовж рейок атракціону.

Сніг у Буковелі вкриває береги водойми. Фото "Телеграф"

Сніг припорошив ліс у Буковелі. Фото "Телеграф"

Крізь свіжий сніг ще проглядається трава. Фото "Телеграф"

Як Буковель готує траси до зимового сезону

Поки природа сніжить, на курорті також продовжують підготовку до туристичного сезону. На лижних трасах встановлюють снігові гармати та розподіляють штучний сніг. Про це розповідають на сторінці курорту в Instagram.

"Ратраки вже готуються виїхати на схили. В прокат вже завезли новенькі лижі й борди", – йдеться в повідомленні.

Також розповідається, що снігові гармати виставляють на схилах ще до перших морозів. Працівники перевіряють подачу води й повітря, щоб почати засніження, щойно дозволить погода.

До сезону на трасах встановлюють захисні сітки та за потреби оновлюють маркування. Витяги проходять планові огляди й тестові запуски, а рятувальники тренуються та перевіряють спорядження.

Раніше "Телеграф" розповідав, чи буде сніг на Різдво за попередніми прогнозами синоптиків.