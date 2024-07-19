Чи штрафуватиме ТЦК чоловіків без доходів і майна? Юрист дав чітку відповідь

У виконавчій службі є певний алгоритм дії

Військовозобов’язані громадяни, які не оновили свої дані, можуть бути притягнуті до адміністративної відповідальності. Їм загрожує штраф від 17000 до 25500 гривень. Причому стягуватимуться вони навіть із чоловіків, які не працюють і не мають майна.

Про це розповідає юрист Дмитро Франчук в інтерв’ю "РБК-Україна". Він додав, що є певний алгоритм стягнення штрафів для людей, які офіційно не працевлаштовані.

Спочатку ТЦК та СП спробують стягнути штраф із банківського рахунку військовозобов’язаного. Якщо на рахунку немає коштів, ТЦК і СП може звернутися до суду з позовом про стягнення штрафу з майна військовозобов’язаного. У випадку, якщо військовозобов’язаний не має майна, з якого можна стягнути штраф, його, ймовірно, не зможуть притягнути до відповідальності

З осіб без грошей і без офіційного місця роботи примусове стягнення штрафів може здійснюватись декількома способами.

Одним із таких механізмів є примусове виконання. І тут виконавча служба може накладати арешт на майно боржника, включаючи транспортні засоби, нерухомість та інші цінності. Якщо боржник не має арештованого майна, виконавча служба може вжити інших заходів.

Якщо боржник має банківські рахунки, на них можна накласти арешт. Кошти з них можуть бути стягнуті на користь держави.

За певних умов виконавча служба також може обмежити деякі права боржника. Зокрема це може бути право на виїзд за кордон.

Виконавча служба також може накласти стягнення на соціальні виплати. Однак деякі види соціальних виплат не можуть бути заарештовані, наприклад, допомога на дітей, пенсії за віком.

У разі неможливості сплатити штраф боржнику можуть призначити громадські роботи. Це може бути альтернативою грошовому штрафу.

"Ці механізми забезпечують певний рівень виконання рішень суду та інших органів, навіть якщо у боржника немає офіційного доходу чи власності", — зазначає Франчук.

Раніше "Телеграф" розповідав, чи можна оскаржити штраф за невідновлення даних. Також ми писали, коли виписуватимуть перші штрафи.