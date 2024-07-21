"Максимальна неповага": на меморіалі загиблим військовим чоловіки побилися в Одесі, у мережі обурилися (відео)

Чоловіки були п'яні

Мережею шириться відео, як чоловіки в Одесі в центрі міста на місці вшанування пам'яті загиблих героїв України влаштували бійку. Вони подавили та потрощили декілька прапорів.

Про це пишуть місцеві канали. За словами очевидців, обидва чоловіки були напідпитку.

"У центрі все стабільно", — написав один з каналів.

На відео видно, що бійку намагались розтягнути перехожі, також люди галасували: "Заспокойтесь! Що ж ви робите?!".

Зауважимо, що про причину виникнення конфлікту та його наслідки наразі не відомо. Проте в мережі українці обурені такою поведінкою людей.

"Немає слів… Максимальна неповага до тих, хто віддав життя на війні", — написав один з пабліків.

Користувачі ж під дописом підтримали цю позицію, додавши, що таких "мужчін" треба на фронт відправляти і за ними "плаче Третя штурмова".

Нагадаємо, що це не перший скандал пов'язаний неповагою до меморіалу військовим. Так, в травні на Майдані вандали розгромили пам’ятне місце. Злодії вирвали прапорці та розкидали портрети загиблих.

Окрім цього у Києві в середині червня розгромили могили героїв Да Вінчі, Джуса та Петриченка. Згодом виявилось, що це зробила бездомна жінка, яка мала психічні хвороби. Поліція затримала її та повідомила про підозру. Жінці загрожує до 7 років позбавлення волі.

Раніше "Телеграф" писав, що на пляжі Одеси мало не побилися через собачку. Невідомий чоловік накинувся на жінку, яка розмовляла українською мовою.