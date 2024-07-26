Синя та зелена вода потекла з кранів на Одещині: як так вийшло (фото)

Користувачі мережі повним ходом коментують таку воду

У Теплодарі Одеської області у кранах окремих квартир почала текти вода зеленого чи блакитного кольору. Всьому виною відключення електроенергії в місті.

Про це у місцевому пабліку повідомляє МКП "Теплодарводоканал. Зазначається, що такі кошти використовують мешканці для дезінфекції унітазів.

Вони вкладають пігулки або гранули в бачок. Проте при припиненні водопостачання під час відключення електроенергії вода може текти з бачка в загальний стояк.

"Тому в сусідніх квартирах із кранів може текти зафарбована у блакитний колір вода", — йдеться у повідомленні.

На період відключення електроенергії рекомендується припинити користуватися дезінфікуючими засобами.

Користувачі мережі вже відреагували на повідомлення. Дехто планує мстити сусідам незвичайним способом.

Деякі не вірять наданим поясненням.

"А що є бачки, які не тримають воду?", — питає один із коментаторів.

"Виходить не тільки такі, які воду не тримають, а ще й назад показання лічильника відмотують коли зливають у стояк", — відповідають йому.

Зазначимо, що часто із такою проблемою стикається Дніпро. Нещодавно з кранів мешканців мікрорайону текла "кока-кола". Це було пов’язано з ремонтними роботами на одній із вулиць.

Пізніше жителі міста знову зіткнулися з цією проблемою — цього разу з кранів текла каламутна вода. У КП Дніпроводоканал мешканців міста попередили про проведення аварійних робіт та систематичне відключення насосних станцій