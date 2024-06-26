Відпочинок біля Тиси: скільки коштує оренда житла на березі мальовничої та небезпечної річки

Серед краси карпатських гір можна гарно відпочити

За останній рік річка Тиса, а саме її частина на кордоні з Румунію, стала чи не найбільш відомою водоймою в Україні. Проте слава ця лиха: часто у річці виявляють тіла потопельників, які намагалися переплисти водойму, аби уникнути мобілізації.

Водночас Тиса славиться своїми мальовничими краєвидами. Серед краси карпатських гір можна гарно відпочити й набратися сил на цілий рік. "Телеграф" вирішив дізнатися, скільки коштує відпочинок на березі небезпечної річки. Пропозиції шукали на сайті Booking.com.

Солотвино

Серед населених пунктів Закарпаття, що розташовані на березі Тиси, в око одразу впадає Солотвине. Це невеличке містечко на кордоні з Румунією, де неабияк розвинена туристична інфраструктура.

Мала Біла Церква, 20, м. Солотвино

Відпочивальникам пропонується в оренду кімната у приватному будинку. Найближчими вихідними, з 28 по 30 червня за оренду житла просять 1500 грн, за дві доби (у кімнаті 1 диван-ліжко).

До розпорядження гостей безкоштовний Wi-Fi, зручності для приготування барбекю, сезонний відкритий басейн та безкоштовна приватна парковка. На міні-кухні також для зручності гостей є холодильник, мікрохвильова піч та плита, у тому числі чайник.

На території помешкання Будинок "Змерега" до послуг гостей тераса для засмаги, а в його околицях можна зайнятися хайкінгом і катанням на велосипеді.

Є й інші пропозиції, але трохи дорожчі. Так, за стандартний двомісний номер зі спільною ванною кімнатою доведеться заплатити 1560 грн, а двомісний номер з балконом коштує вже 1730 грн на двох, та 2340 грн на трьох. Ціна вказана за дві доби.

Великий Бичків

У селищі Великий Бичків, що знаходиться неподалік від Солотвино також вдалося знайти цікаву пропозицію.

вул. Шевченка, 35А, смт Великий Бичків

Сімейний напівлюкс у готелі Central Park, у період з 28 по 30 червня, коштуватиме 2400 грн (ціна вказана за дві доби й включає податки та збори). У номер одне широке двоспальне ліжко, а також окрема ванна кімната. Той самий номер для однієї людини буде коштувати 1600 грн.

Готель знаходиться у центрі селища, всі інфраструктура у пішій доступності. В номерах передбачений безкоштовний Wi-Fi, телевізор з пласким екраном, електрочайник, маленький холодильник та загалом все, що необхідне для комфортного відпочинку.

Селище Тячів

У селищі Тячів, що розташоване на березі мальовничої Тиси, також можна зупинитися на кілька днів.

вул. Кошута, 34, Тячів

Готель "Світлиця" пропонує відвідувачам бюджетний номер з двома окремими ліжками, спільною ванною кімнатою, міні-кухнею, безкоштовним Wi-Fi та телевізором з плоским екраном. За таке задоволення доведеться сплатити 1200 грн за дві ночі, що робить цю пропозицію найбільш вигідною серед наведених.

Покращений люкс з одним двоспальним ліжком в готелі коштує 2000 грн за дві ночі. Усі номери устатковані кондиціонером, шафою та телевізором із плоским екраном, а деякі номери в помешканні мають балкон. Також усі номери укомплектовано постільною білизною та рушниками.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, скільки коштує відпочинок на березі моря в Одесі. Ми робили добірку найбільш вигідних варіантів.