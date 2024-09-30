В Одесі пікет проти знесення пам’ятників: мітингувальники сперечаються, доки бюст Пушкіна "сховали" у пакет (фото, відео)

Між мітингувальниками та активістами, які підтримують знесення пам’ятників та перейменування вулиць, трапилася словесна суперечка

В Одесі під стінами обласної військової адміністрації відбувається мітинг місцевих мешканців проти знесення пам’ятників та перейменування вулиць. Мітингувальники зазначили, що вже написали петиції до ОВА та ЮНЕСКО.

Про це у понеділок, 30 вересня, пише Telegram-канал "Новини. Live Одеса". Там наголосили, що учасники протесту виступають за збереження старих назв вулиць, а також проти демонтажу пам’яток російським діячам культури, називаючи їх частиною історії Одеси.

До будівлі адміністрації приїхали також ті активісти, які підтримують перейменування. Між ними та мітингувальниками трапилася словесна суперечка.

Як пише "Думська", біля ОВА зібралися люди з плакатами, на яких гасла проти перейменування. Організатор пікету Леонід Штекель сказав, що перейменування вулиць та демонтаж пам’ятників – це руйнація історії Одеси.

"Ми категорично проти знесення пам’ятників та перейменувань вулиць. Ми вже написали кілька петицій, у тому числі ЮНЕСКО. Це руйнація пам’ятників та історії Одеси. Наше завдання нагадати одеситам, що наша історія тримається на цих людях. І знищуючи пам’ять про них, ми знищуємо Одесу ", — пояснив він.

До учасників акції вийшла заступник директора департаменту культури, національностей, релігій та охорони пам’яток регіональної військової адміністрації Ярослава Резнікова. Вона зазначила, що процес деколонізації відбувається відповідно до закону, прозоро та демократично:

"Є закон про деколонізацію, ми його виконуємо, причому у форматі діалогу. Ніхто не викреслює цих особистостей з історії, працюють бібліотеки, книгарні, можна вивчати їхню творчість", — сказала Резнікова.

До речі, на Приморському бульварі цього ж дня погруддя Пушкіна прикрили рожевим пакетом. За словами організаторів Вікторії Сибір та Олени Балаби, цією мистецькою акцією вони хочуть наголосити на необхідності прибирання всіх імперських та радянських символів, які століттями отруюють нашу країну, пише "Суспільне. Одеса".

"Прибрати та не дати їм розмножитися. У квітні 1991 року чеський художник Давид Черні розфарбував радянський танк у Празі в рожевий колір. Після цього Радянський Союз вивів свої війська з Чехословаччини. Ми сподіваємося на остаточне знищення уламків імперії у серцях та на площах. Прибирайте маркери російської окупації зі своїх голів, своєї свідомості та наших вулиць Інакше нам не перемогти", — сказали організатори.

Довідка: в Одесі демонтують 19 пам’яток, пов’язаних із російською та радянською культурою та історією. Те саме пов’язано і з назвами вулиць. У списку є й ті пам’ятники, які раніше вже були знесені. Також Верховна Рада ухвалила перейменування 26 населених пунктів Одеської області. Вони зазнали закону про декомунізацію та деколонізацію України.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що мер Одеси Геннадій Труханов вважає, що місту потрібні пам’ятники генералу Михайлу Воронцову та російському письменнику Олександру Пушкіну, а тому їх не варто зносити.