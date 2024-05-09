Історичне рішення: в Одесі офіційно перейменували Катерининську площу та вулицю (відео)

По-новому називатимуть ще кілька вулиць у місті

У четвер, 9 травня, в Одесі, яка останні місяці зазнала численних масованих обстрілів з боку РФ, офіційно перейменували Катерининську вулицю на Європейську. А раніше Катерининська площа стала Європейською.

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. У мережі також опубліковано відео, яке підтверджує перейменування.

Раніше про це інформувала і влада міста. "Щойно на черговому засіданні міської історико-топонімічної комісії було продовжено обговорення питань перейменування топонімів в Одесі. Зокрема, члени комісії рекомендували перейменувати Катерининську вулицю та Катерининську площу", — йшлося у квітневому повідомленні міськради.

Тоді ж місцева влада анонсувала перейменування низки вулиць у місті. Так, вулицю Жуковського було вирішено назвати вулицею Лесі Українки, а вулиці Буніна повернути історичну назву вулиця Поліцейська.

За інформацією місцевого видання "Думська", "багато в чому так сталося через "принципову позицію" глави муніципального управління культури Івана Липтуги".

Наприкінці 2022 року на площі Катерининській знесли пам’ятник російській імператриці Катерині II, яка була встановлена в 1900 році на Катерининській площі. Саме це місце вважається історичним центром міста. Після революції 1917 року пам’ятник імператриці демонтували. Залишки бронзових скульптур були направлені до краєзнавчого музею міста. У 2007 року під час реставрації площі пам’ятник повернули на колишнє місце.

Варто зазначити, що Росія продовжує використовувати міф про "велику засновницю". Так, днями Одеса знову опинилася у центрі уваги росіян. Лідер Чечні Рамзан Кадиров знову закликав захопити українське місто найближчим часом, заявивши, що воно споконвічно російське.

Раніше "Телеграф" повідомив, що на телебаченні в Одесі та області почали показувати трансляцію з параду на Червоній площі в Москві (Росія). Російські хакери зламали супутниковий ефір каналів групи StarLightMedia та "Інтер".