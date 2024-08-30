П'яний бешкет у погонах: як покарали високопосадовця МВС за бійку у київській кав'ярні

У справі виявилося чимало темних плям з приводу учасників інциденту

Днями жителі Дарницького району Києва стали свідками незвичайної події. Між представниками різних підрозділів системи Міністерства внутрішніх справ виник очний конфлікт. Бійку влаштував високопоставлений правоохоронець напідпитку.

"Телеграф" розповідає, що відбувалося і як підрозділи системи МВС реагували на поведінку своїх співробітників.

"У кав'ярні був напідпитку"

Все почалося у звичайній кав'ярні на вулиці Здолбунівській. Саме тут вирішив відпочити Павло Павлович Бойправ, 1989 року народження, головний оперуповноважений — інспектор Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції.

За свідченнями очевидців, п’яний Бойправ влаштував справжній бешкет у закладі. Іншим учасником конфлікту нібито був працівник Держслужби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Як повідомляють місцеві Telegram-канали, на місце події прибула слідчо-оперативна група (СОГ). Але замість того, щоб заспокоїтися та співпрацювати з колегами, Бойправ влаштував бійку з правоохоронцями.

Втім, доказів того, що на виклик прибули саме поліцейські, нема. Адже бронежилети у них були не поліцейського зразка, чоловіки не мали вогнепальної зброї чи гумових кийків, а зі спецзасобів — лише газовий балончик невідомого походження. Та й нашивка на плечі одного з "копів" із зображенням цифри 5 або латинської літери S вказує на те, що це могла бути приватна охорона.

Попри бійку, Павла Бойправа не затримали. Він, як кажуть свідки, спокійно пішов з місця події додому.

Що кажуть у МВС?

Журналісти "Телеграфу" звернулися до відповідних структур для отримання офіційних коментарів.

Міністерство внутрішніх справ повідомило про передачу запиту на розгляд у Національну поліцію та Держслужбу з надзвичайних ситуацій.

Однак пресслужба ДСНС оперативно відхрестилася від інциденту, заявивши, що їхнього співробітника на відео нема.

Натомість ДВБ (Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції) підтвердив, що підполковник Павло Бойправ, дійсно, працював у їхньому відомстві на момент інциденту.

— За результатами негайно проведеного службового розслідування, яке врахувало всі обставини справи, було прийнято рішення про звільнення Бойправа П. П. зі служби в поліції, — запевняють у пресслужбі.

Відповідь Національної поліції України на запит "Телеграфу"

Як кажуть, діяли швидко і зробили висновок, що така ганебна поведінка порушує норми поліцейської етики та українське законодавство. При цьому зауважили, що поширена інформація про бронювання підполковника поліції Бойправа П. П. не відповідає дійсності.

Варто зазначити, що це не перша ситуація, коли нетверезі служителі закону потрапляють у конфлікти або навіть ДТП. Як вже розповідав "Телеграф", у лютому, депутат львівської сільської ради з ознаками алкогольного сп’яніння спробував переїхати одного з правоохоронців. Спіймали на п’яній їзді за кермом автомобіля також суддю на Закарпатті.