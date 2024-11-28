Одессу атаковали "Калибрами": над городом поднимается столб дыма (фото)

Россияне устроили массированную атаку

Утром в четверг, 28 ноября, россияне устроили ракетную атаку на Украину. Они совершили пуски со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и запустили крылатые ракеты "Калибр" из акватории Черного моря. Около шести часов утра Одессе прогремели взрывы.

Местный Telegram-канал "Одесса INFO" пишет, что в городе есть прилет. Опубликовано фото, что на месте удара в небо поднимается дым. По предварительным данным, россияне ударили по городу "Калибрами".

По данным мониторинга, россияне подняли в небо до семи бортов Ту-95МС – четыре из "Оленьи", три из "Энгельса-2". Пуски "Калибров" происходили из порта Новороссийска, где скрываются остатки недобитого Черноморского флота РФ.

Взрывы раздались в Павлограде и Харькове. Также часть ракет россияне направили на западные области.

Как сообщал "Телеграф", во время заседания Совбеза ООН заместитель представителя США Роберт Вуд заявил, что Северная Корея намерена передать России больше баллистических ракет. В общем, Пхеньян уже поставил русской армии огромное количество боеприпасов.