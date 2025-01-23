В Одессе заметили красивую аномалию в разгар зимы (видео)

Эти растения цветут несколько раз в сезон

В Украине уже долгое время держится аномальное тепло, которое в южных областях кое-где достигает немалых "плюсов". Именно поэтому в Одессе среди зимы начинают цвести весенние цветы.

В сети уже опубликовали обильно цветущую клумбу роз в одном из одесских двориков. На кадрах видно, что цветов навязалось немало.

"Настоящая зима в Одессе", — говорится в подписи под видео.

В то же время на самом видео автор отметил: "Настоящая весна 22 января в Одессе". На видео видно, что на клумбе зацвело много кустов роз, а некоторые даже подросли и образовали немало новых листьев.

Заметим, что розы могут цвести несколько раз в год, если правильно за ними ухаживать. Поэтому в Одессе, вероятнее всего, хозяйка обрезала бутоны перед зимой, а они снова навязались и зацвели.

Пока в Одессе длительное время плюсовая температура, которая иногда может превышать даже +10 градусов, неудивительно, что некоторые растения "просыпаются". А вот сильных и продолжительных морозов за два месяца зимы почти не было.

Напомним, недавно в Запорожье зацвели деревья сакуры на фоне аномально теплой зимы. То же наблюдалось в Мукачево и в нескольких городах.

Ранее "Телеграф" рассказывал, сколько еще будет продолжаться аномально теплая погода в Украине.