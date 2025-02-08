В Одесі дівчата поїли в ресторані на понад 25 тисяч та розбурхали мережу (відео)

У коментарі прийшла дівчина, яка заявила, що вона одна з героїнь відео

В Одесі дівчата поїли в ресторані "Кобе" та показали чек на 26,115 гривень. В мережі відреагували бурхливо, думки, традиційно, розділилися.

Відео, що виклала одна з дівчат, публікує Telegram-канал "**евая Одесса". На ньому чітко видно чек із цінами — найбільше "затягнуло" м'ясо, мармурова яловичина — 22,770 гривень за 300 грам. Також дівчата їли лосося та вугра.

В коментарях обурилися й цінами, й тим, що дівчата витратили таку суму за один похід у ресторан. Хтось іронізує, що такий обід можна взяти в оплату частинами. Дехто пише, що насправді мармурова яловичина коштує дешевше. У відповідь їм пояснили, що в ціну входить й те, що це м'ясо готують при тобі, роблячи з цього шоу.

Проте були й такі, хто порадів, що хтось в наші часи можуть дозволити собі добре відпочити. Але це одиничні коментарі.

Інші пишуть, що краще б дівчата хоча б половину цієї суми задонатили на ЗСУ. Однак в коментарі прийшла дівчина, яка заявила, що це нібито її відео й вона одна з дівчат на ньому. За її словами, її родичі на передовій, а сама вона передає ЗСУ щомісяця 30 відсотків свого доходу, й нібито вирішила "раз відпочити".

Раніше "Телеграф" писав, що туристи поскаржилися на високі ціни в Буковелі. В одному з ресторанів за дві пляшки води по 0,5 літра вони заплатили 380 гривень. Проте не це їх найбільше обурило, а те, що з них стягнули 10 відсотків від чека за обслуговування, що склало 250 гривень (ймовірно, окрім води відпочивальники замовляли їжу й чек був 2 500 гривень).