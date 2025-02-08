В Одессе девушки поели в ресторане на больше чем 25 тысяч и взбудоражили сеть (видео)

В комментарии пришла девушка, заявившая, что она одна из героинь видео

В Одессе девушки поели в ресторане Кобе и показали чек на 26,115 гривен. В сети отреагировали бурно, мнения традиционно разделились.

Видео, которе выложила одна из девушек, публикует Telegram-канал "**евая Одесса". На нем четко виден чек с ценами — больше всего "затянуло" мясо, мраморная говядина — 22,770 гривен за 300 грамм. Также девушки ели лосося и угря.

В комментариях возмутились и ценами, и тем, что девушки потратили такую сумму за один поход в ресторан. Кто-то иронизирует, что такой обед можно взять в оплату по частям. Некоторые пишут, что на самом деле мраморная говядина стоит дешевле. В ответ им объяснили, что в цену входит и то, что мясо готовят при тебе, делая из этого шоу.

Однако были и такие, кто порадовался, что кто-то в наше время может позволить себе хорошо отдохнуть. Но это единичные комментарии.

Другие пишут, что лучше девушки хотя бы половину этой суммы задонатили на ВСУ. Однако в комментарии пришла девушка, заявившая, что это якобы ее видео, и она одна из девушек на нем. По ее словам, ее родственники на передовой, а сама она передает ВСУ ежемесячно 30 процентов своего дохода и якобы решила "раз отдохнуть".

Ранее "Телеграф" писал, что туристы пожаловались на высокие цены в Буковеле. В одном из ресторанов за две бутылки воды по 0,5 литра они заплатили 380 гривен. Однако не это их больше всего возмутило, а то, что с них взыскали 10 процентов от чека за обслуживание, это составило 250 гривен (вероятно, кроме воды, отдыхающие заказывали еду и чек был 2 500 гривен).