В Одесі хочуть декомунізувати легендарне дерево, мережа обурюється (фото)

Дереву вже дві сотні років

В Одесі планують перейменувати дерево, яке нібито було посаджено письменником Олександром Пушкіним і зветься "Пушкінський платан". Його хочуть назвати "Західний платан".

Рослина, якій вже дві сотні років, розташована на Біржовому майдані. Про це повідомляють місцеві пабліки, наголошуючи, що вирубувати його не мають наміру.

Це дерево потрапило до списку географічних об’єктів, назви яких містять символіку російської імперської політики. Тому було ухвалено рішення про перейменування.

До речі, "Думська" зазначає, що всупереч поширеному міфу, до Пушкіна платан стосунку не має, адже він ровесник монумента.

Реакція мережі

Користувачі мережі вже встигли прокоментувати це рішення.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що восени 2024 року Одесі під стінами обласної військової адміністрації пройшов мітинг місцевих жителів, які виступили проти знесення пам’ятників та перейменування вулиць. Мітингувальники заявили, що вже написали петиції до ОВА та ЮНЕСКО.

Водночас до будівлі прибутку й ті активісти, які підтримують перейменування. Між ними та мітингувальниками трапилася словесна суперечка.