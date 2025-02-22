Мужчина набросился на военного ТЦК с баллончиком и травматом в Одессе: чем все закончилось (обновлено)

Задержанным оказался 28-летний мужчина

В Одессе сотрудники полиции задержали мужчину, который причинил телесные повреждения военнослужащему территориального центра комплектования (ТЦК).

Об этом сообщили в ГУНП Украины по Одесской области. Инцидент произошел в субботу, 22 февраля, на улице Итальянский бульвар, котора расположена рядом с Куликовым полем. По данным полиции, 28-летний житель Березовского района был остановлен для проверки документов.

Вместе с полицейскими находились и военнослужащие — об этом сообщил Одесский областной ТЦК и СП.

UPD: По данным Одесского ТЦК, 22 февраля, во время проверки военно-учетных документов, 28-летний житель Березовского района Одесской области отказался показать их сотруднику. После этого он распилил слезоточивый газ в лицо одного из них, произвел несколько выстрелов в его сторону из оружия (предварительно, травматического действия) и пытался скрыться. Полиция оперативно задержала его.

"Такие действия классифицируются как особо тяжкие преступления, предусматривающие строжайшие санкции. В настоящее время материалы направлены в суд для избрания меры пресечения", — добавили в ТЦК.

По данным ТЦК и полиции, мужчина отказался предъявлять документы о военном учете, затем распылил слезоточивый газ и баллончика и открыл стрельбу из травматического пистолета в сторону военнослужащего.

В результате пострадавшего доставили в больницу, а мужчину задержали. Сейчас с ним работают следователи Службы безопасности Украины.

Против задержанного открыто производство по статье 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины в условиях особого периода).

Как сообщал "Телеграф" ранее, житель Хмельницкой области получил три повестки, но отказался от мобилизации. Суд признал мужчину виновным и приговорил к 3 годам лишения свободы.