"Не подобається — вийшли": В Одесі експертка із сексуальної освіти потрапила у мовний скандал (відео)

Експерт принципово відмовилася переходити на українську

В Одесі на заході Diva стався мовний скандал за участю відомої в місті експертки із сексуальної освіти, психолога Світлани Керимової. На сцені вона почала розмовляти російською мовою, а коли їй зробили зауваження, запропонувала незадоволеним вийти.

Фрагментом її виступу поділилася у сторіз у своєму Instagram місцева блогерка Віта Булана. Вона зазначила, що експерт поводилася дуже самовпевнено.

"Одеситка з Каліфорнії приїхала на Всеукраїнський фестиваль і розповідає, що не знає української мови, і якщо комусь щось не подобається – "вышли". Я в шоці. Як можна запрошувати таких людей на будь-які заходи спікерами", — відреагувала вона.

Як видно на відео, після початку виступу Керимової із зали пролунали прохання про те, щоб вона розмовляла українською мовою. У відповідь експерт повідомила, що зараз вчить мову і наступного разу виступатиме англійською.

За даними УСІ, одна з відвідувачок заходу вже написала звернення до мовного омбудсмена. При цьому видання зазначає, що під час івенту російськомовні спікери виходили до публіки практично через одного, тобто Керімова не була єдиною в цьому плані.

Як розповідав "Телеграф", раніше СБУ затримала любителів "російського світу" у Київській області. Серед них таксист, доставник та присяжна у суді.