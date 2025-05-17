Співробітниця суду Чернігова ображала пам'ять захисників на кладовищі та вихваляла Росію (відео)

Жінка заявила, що "все усвідомила" та просить "другий шанс"

Співробітниця Деснянського райсуду міста Чернігова на кладовищі "Яцево" ображала пам'ять полеглих захисників та знімала це на відео. Її затримала СБУ.

Зрадницю затримала СБУ

СБУ повідомила про затримання 41-річної жительки Чернігова, яка працює секретарем місцевого суду. Зазначається, що вона виправдовувала воєнні злочини Росії та чекала на окупацію нових територій України.

"Жінка регулярно спілкувалась зі своїми знайомими з Росії підтримуючи кремлівські наративи та закликала рашистів до масованих обстрілів українських міст, зокрема цивільної інфраструктури", — йдеться у повідомленні.

Місцеві ЗМІ назвали її ім'я

Імені фігурантки СБУ не називає, проте, за даними місцевих ЗМІ, це може бути 41-річна Наталія Чорнобай, яку було затримано ще 7 травня. Офіційної інформації з приводу особи затриманої немає.

За інформацією "Суспільного", з 2019 року затримана працювала секретарем судових засідань, до цього була помічницею судді. У 2015 році вона проходила перевірку відповідно до Закону "Про очищення влади". Цьогоріч вона подала заявку до Вищої кваліфікаційної комісії, аби взяти участь у доборі на посаду судді місцевого суду.

Інформацію про її затримання підтвердила суддя-спікер Деснянського районного суду Ірина Рахманкулова. На офіційному сайті Деснянського районного суду йдеться, що колектив засуджує будь-які прояви зради й підтримує ЗСУ.

Водночас працівниця Деснянського райсуду Чернігова, яку підозрюють у виправдовуванні російської агресії, продовжує обіймати посаду секретаря судових засідань. Наразі для її звільнення чи відсторонення немає правових підстав, адже відсутні офіційні докази, заявила прессекретарка суду Ірина Шевченко.

Відео з кладовища

Перед цим у мережу потрапило відео жінки з кладовища "Яцево". На ньому вона записує відеоповідомлення, де радіє збільшенню кількості поховань українських воїнів і чекає на перемогу Росії.

Ймовірно, вона не чекала, що відео потрапить у мережу. Жінка поширила його у Telegram-групі "Сестри" де всього 6 учасників. Можливо, це була приватна група, які створюють у месенджерах члени родин, або близькі друзі.

СБУ показала частину її листування, де вона поливала Україну брудом

На одному з них вона писала "Скорей бы у меня возле суда висел (ймовірно прапор РФ), а не эта тряпка (ймовірно, так вона назвала прапор України". На другому хтось переймається, чи не поруч з фігуранткою були вибухи, а та відповідає: "А хоть бы и так. Чтоб одни кирпичи остались от этого сраного города и недостраны". Ще на одному скріншоті вона вихваляє Росію.

Спочатку суд відпустив любительку Росії під домашній арешт

Працівницю Деснянського райсуду Чернігова, підозрювану у виправдовуванні російської агресії, відправили під домашній арешт. Такий запобіжний захід 9 травня обрав суддя Новозаводського районного суду Чернігова Антон Діденко. Прокурор вимагав взяття жінки під варту, проте суд обрав два місяці цілодобового домашнього арешту.

16 травня запобіжний захід змінили

Як пише "Сіверщина", 16 травня працівниці Деснянського райсуду Чернігова, яку підозрюють у виправдовуванні російської агресії, змінили запобіжний захід із домашнього арешту на тримання під вартою на 60 діб із можливістю внесення застави у розмірі 242 240 гривень. Таке рішення ухвалив Чернігівський апеляційний суд.

Підозрювана заявила, що в неї "чоловік у ЗСУ"

На судовому засіданні жінка дуже просила залишити її під домашнім арештом. За її словами, вона "все усвідомила".

"Я вам клянуся, я розкаююся. Я готова відповісти за те, що писала. Прошу залишити мені домашній арешт, я не порушую, до мене заходить дільничний, у мене контроль. Я навіть сама не виходжу виносити сміття, за мене це роблять сусіди. Я дійсно все усвідомила. Я більше не спілкуюся з цими людьми, це жителі Чернігова, мої знайомі, які виїхали ще у 2012 році до Росії. Вибачте мене, будь ласка, я прошу надати мені ще один шанс. У мене чоловік зараз в ЗСУ", — сказала підозрювана у суді.

Проте, пише видання, люди у коментарях розповіли, що вона не одружена. Жінка має співмешканця.

Як розповідав "Телеграф", раніше СБУ затримала любителів "русского мира" на Київщині. Серед них — таксист, доставник та присяжна у суді.