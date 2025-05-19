"Не нравится — вышли": В Одессе экспертка по сексуальному образованию угодила в языковой скандал (видео)

Эксперт принципиально отказалась переходить на украинский

В Одессе на мероприятии Diva произошел языковой скандал с участием известной в городе эксперта по сексуальному образованию, психолог Светланы Керимовой. На сцене она начала говорит на российском языке, а когда ей сделали замечание, предложила недовольным выйти.

Фрагментом ее выступления поделилась в сториз в своем Instagram местная блогер Вита Булана. Она отметила, что эксперт вела себя весьма самоуверенно.

"Одесситка из Калифорнии приехала на Всеукраинский фестиваль и рассказывает, что не знает украинского языка, и если кому что-то не нравится — "вышли". Я в шоке. Как можно приглашать таких людей на любые мероприятия спикерами", — отреагировала она.

Как видно на видео, после начала выступления Керимовой из зала прозвучали просьбы о том, чтобы она говорила на украинском языке. В ответ эксперт сообщила, что сейчас учит язык и в следующий раз будет выступать на английском.

По данным УСІ, одна из посетительниц мероприятия уже написала обращение к языковому омбудсмену. При этом, издание отмечает, что во время ивента русскоязычные спикеры входили к публике практически через одного, то есть Керимова не была единственной в этом плане.

Как рассказывал "Телеграф", ранее СБУ задержала любителей "русского мира" в Киевской области. Среди них таксист, доставщик и присяжная в суде.