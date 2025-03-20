Таксист, доставник та присяжна у суді: СБУ спіймала любителів "русского мира" на Київщині (фото)

Усі троє перебувають під вартою та їм загрожує до 8 років в’язниці з конфіскацією майна

Служба безпеки України затримала на Київщині трьох проросійських агітаторів, який виправдовували збройну агресію РФ та військові злочини російських військових. Вони намагалися дискредитувати Сили оборони, розповсюджували ворожий контент та російську пропаганду.

Про це 20 березня повідомляє прес-служба СБУ. Там зазначили, що однією із затриманих виявилася 55-річна присяжна одного із столичних судів, яка вихваляла президента РФ Володимира Путіна і закликала до окупації всієї території нашої держави.

"Як встановило розслідування, жінка публікувала ворожий контент у своїх коментарях по Телеграм-каналах. Для конспірації фігурантка діяла з анонімного облікового запису, але СБУ все одно знайшла зловмисницю", — йдеться у повідомленні.

Другим затриманим став 49-річний водій експрес-доставки. Його зловили у Святошинському районі Києва. Чоловік називав збройну агресію Росії "громадянською війною" та намагався дискредитувати Сили оборони.

"Для поширення кремлівської пропаганди фігурант робив власні ефіри в Тік-току з аудиторією в 50 тис. користувачів та репостів там відео з інтернет-ресурсів Росії", — пише прес-служба.

Третім затриманим виявився таксист у Броварах на Київщині. Як з’ясувалося, він закликав у соцмережах до репресій та розстрілів українців у разі захоплення столиці.

Наголошується, що ініційовані Службою безпеки судово-лінгвістичні експертизи підтвердили факти інформаційно-підривної діяльності всіх трьох затриманих.

Наразі вони повідомлені про підозру відповідно до скоєних злочинів за двома статтями Кримінального кодексу України:

чч. 1, 2, 3 ст. 436-2 (виправдання, визнання правомірної, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників);

ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність та недоторканність України).

Усі троє перебувають під вартою. Їм загрожує до 8 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Що ще відомо про затриманих

У пресслужбі СБУ не називають імена фігурантів. Тим часом місцевий Telegram-канал "Київ Оперативний" повідомляє, що нібито таксиста з Броварів звуть Антон Строчкін.

Водієм експрес-доставки, за заявами пабліка, може бути Сергій Латиш зі Святошинського району.

Важливо, що офіційної інформації щодо імен фігурантів немає. Це лише інформація, яку оприлюднює Telegram-канал.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що "кріт" із держорганів зливав Росії таємні супутникові знімки України.