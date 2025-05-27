Житло біля моря за ціною пачки цигарок пропонують в Одесі: які там умови (фото)

До Золотого пляжу можна дійти пішки

В Одесі вже почався сезон здачі кімнат та будиночків біля моря. Серед них є доволі доступні варіанти, до прикладу, житло біля Золотого пляжу здають за ціною упаковки цигарок.

Про це свідчить оголошення на порталі з пошуку житла. Зазначається, що одна доба оренди кімнати коштує 200 грн.

Кімната здається в будинку, яки розташований, за 20 хвилин від Золотого пляжу Одеси. Однак така низька ціна обумовлена умовами. На фото видно, що в кімнаті є два простеньких одномісних ліжка, біля них стоїть стіл та шафа. Однак стіни зеленого кольору мають чимало плям, які сильно впадають в око. Постільна білизна, враховуючи орнамент, вже старенька, але випрана.

Будинок знаходиться у невеликому дворику, який рясно засаджено квітами. В оголошені вказано, що є холодильник, праска та плита. Однак інформації про розташування душу, туалету та кухні немає. Ймовірніше, вони спільні для усіх орендаторів.

Додамо, що 200 грн за добу за одну кімнату в Одесі — це чи не найнижча ціна. До прикладу, одна пачка цигарок коштує приблизно також (на фото ціна за блок — 10 шт).

Нагадаємо, в Одеській області є чимало популярних курортів, однак деякі з них занепадають через війну з Росією. До прикладу, у Грибівці пляж вже заріс травою.

Раніше "Телеграф" розповідав, як змінилася ціна оренди житла в Києві у 2025 році.