Людей нема, пляжі заросли. Як Росія без окупації знищила популярний курорт (фото, відео)

Вже четверти рік ці пляжі пусті

Росія занедбала чимало українських курортів, однак є і ті, що навіть не в окупації постраждали від повномасштабного вторгнення. До прикладу, Грибівка Одеської області.

У мережі вже показали як цей курорт виглядає зараз. Ще чотири роки назад пляжі Грибівки були забиті туристами, які починали сезон з початку травня.

"Колись курортна Грибівка має такий вигляд сьогодні. Трава на колись людних пляжах і загороджувальні дроти", — йдеться у повідомленні.

Грибівка на карті

На відео видно, що пляжі на узбережжі Чорного моря вже починають заростати травою, а море відгороджене колючим дротом. Це пов'язано з мінною небезпекою, адже ще у 2022 році під час повномасштабного вторгнення пляжі Грибівки замінували для запобігання висадці ворожого десанту.

Вже четвертий рік ця частина узбережжя залишається замінованою, тому відпочинок там заборонений. До того ж на пляжах встановлені оборонні споруди, а поліція регулярно патрулює територію, забороняючи купання в морі. Адже вже не раз міни виносило на берег, що становить величезну загрозу для туристів.

Грибівка до вторгнення у 2022

Грибівка до вторгнення у 2022

Грибівка до вторгнення у 2022

До повномасштабної війни курорт Грибівка мав неабияку популярність. На фото видно, що ще на початку травня люди вже приїздили відпочивати і пляжі були майже повністю заповнені. Зараз же узбережжя стає дедалі більше диким.

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