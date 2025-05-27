Людей нема, пляжі заросли. Як Росія без окупації знищила популярний курорт (фото, відео)
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Вже четверти рік ці пляжі пусті
Росія занедбала чимало українських курортів, однак є і ті, що навіть не в окупації постраждали від повномасштабного вторгнення. До прикладу, Грибівка Одеської області.
У мережі вже показали як цей курорт виглядає зараз. Ще чотири роки назад пляжі Грибівки були забиті туристами, які починали сезон з початку травня.
"Колись курортна Грибівка має такий вигляд сьогодні. Трава на колись людних пляжах і загороджувальні дроти", — йдеться у повідомленні.
На відео видно, що пляжі на узбережжі Чорного моря вже починають заростати травою, а море відгороджене колючим дротом. Це пов'язано з мінною небезпекою, адже ще у 2022 році під час повномасштабного вторгнення пляжі Грибівки замінували для запобігання висадці ворожого десанту.
Вже четвертий рік ця частина узбережжя залишається замінованою, тому відпочинок там заборонений. До того ж на пляжах встановлені оборонні споруди, а поліція регулярно патрулює територію, забороняючи купання в морі. Адже вже не раз міни виносило на берег, що становить величезну загрозу для туристів.
До повномасштабної війни курорт Грибівка мав неабияку популярність. На фото видно, що ще на початку травня люди вже приїздили відпочивати і пляжі були майже повністю заповнені. Зараз же узбережжя стає дедалі більше диким.
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