Більше не "перлина": як окупанти "вбили" курортний Скадовськ (відео)

Скадовськ став містом-привидом

Скадовськ, який до війни називали "перлиною Херсонщини", сьогодні виглядає занедбаним і спорожнілим. Після окупації міста російськими військами у березні 2022 року туристичне життя у місті зупинилося, а більшість інфраструктури — не працює.

Пляжі, що раніше приваблювали тисячі людей, залишилися без відвідувачів. Як виглядає курорт тепер, показав Youtube-канал "Генічеськ і Скадовськ".

До повномасштабного вторгнення у Скадовську мешкало близько 17 тисяч осіб. Сюди щосезону з'їжджалися тисячі туристів. Зараз тут залишилося лише 5–6 тисяч місцевих жителів – здебільшого це літні люди, адже молодь виїхала через страх та відсутність роботи.

Так виглядаи пляжі Скадовська до окупації

Курортний бізнес у місті помер. Більшість кафе, ресторанів і готелів позакривалася. Окупанти намагалися змусити власників відновити роботу, погрожуючи забрати їхнє майно. Але це не допомогло — туристів все одно немає. Навіть коли росіяни хотіли привезти на відпочинок дітей зі своєї країни, нічого не вийшло.

Ось як місто виглядає сьогодні:

Тепер Скадовськ використовують як військову базу. У портових складах зберігають зброю і боєприпаси, а колишні санаторії стали казармами для солдатів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що Росія змінює популярний український курорт до невпізнаваності. Анонімно мешканці міста кажуть, що на вулицях людей небагато навіть вдень, адже можуть зупинити та обшукати без пояснень будь-кого.