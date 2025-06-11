Золоті піски і чиста вода: скільки коштує відпочити під Одесою у 2025 році

Рекомендується бронювати житло заздалегідь, особливо на пікові літні місяці

Село Курортне в Одеській області стає все популярнішим напрямком для літнього відпочинку українців, які шукають якісний та доступний відпочинок біля моря. Воно розташоване на мальовничому узбережжі Чорного моря.

Головною принадою цього місця є його пляжі з золотистим піском та чистою водою, оточені живописними кліфами та степовою рослинністю. "Телеграф" розповість, скільки коштує відпочинок у цьому селі.

Доступні ціни — головна перевага

Що робить Курортне особливо привабливим для сімейного відпочинку, так це демократичні ціни на проживання. За даними актуальних оголошень, туристи можуть знайти:

Бюджетні варіанти від 200-300 грн за ніч для базових номерів.

від 200-300 грн за ніч для базових номерів. Комфортні кімнати за 300-800 грн з усіма зручностями.

за 300-800 грн з усіма зручностями. Преміум варіанти до 1000 грн за ніч для номерів з видом на море.

Різноманітність житла

Курортне село пропонує широкий спектр варіантів розміщення — від затишних приватних кімнат у місцевих садибах до повноцінних котеджів та будиночків з власними терасами.

Чому варто обрати Курортне

Унікальні ландшафти з поєднанням морського узбережжя та степових просторів створюють неповторну атмосферу для відпочинку.На відміну від переповнених курортів, Курортне зберігає камерну атмосферу, ідеальну для сімейного відпочинку.

Рекомендується бронювати житло заздалегідь, особливо на пікові літні місяці, оскільки кількість місць обмежена, а попит стабільно зростає.

Як доїхати до Курортного

З Одеси:

Автомобілем: Курортне розташоване за 80 км від Одеси, дорога займає близько 1-1,5 години.

Курортне розташоване за 80 км від Одеси, дорога займає близько 1-1,5 години. Автобусом: Є регулярні автобусні рейси з Одеси до Курортного — можна придбати квитки онлайн через сервіси бронювання.

Є регулярні автобусні рейси з Одеси до Курортного — можна придбати квитки онлайн через сервіси бронювання. Маршрутним таксі: Регулярні рейси з автовокзалу та центру Одеси.

З інших міст України:

З Києва: Спочатку потрібно доїхати до Одеси (автобус або поїзд), а потім пересісти на місцевий транспорт до Курортного.

Спочатку потрібно доїхати до Одеси (автобус або поїзд), а потім пересісти на місцевий транспорт до Курортного. Власним транспортом: Через Одесу по трасі М-15, потім повернути на узбережжя в напрямку Білгорода-Дністровського.

Раніше "Телеграф" розповідав, скільки доведеться витратити на проживання, харчування та розваги в Одесі у 2025 році.