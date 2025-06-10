Перлина біля моря пропонує відпустку на будь-який гаманець: скільки коштує відпочити в Одесі

Певною мірою все залежить від того, скільки ви хочете витратити

Одеса – морський курорт, який давно вподобали українці. Тим більше зараз, коли місця відпочинку на Азові окуповані росіянами, а виїзд за кордон доступний не всім. А ще там приголомшливі історія, архітектура та колорит.

"Телеграф" розповідає, скільки доведеться витратити на проживання, харчування та розваги в цьому чудовому місті у 2025 році.

Проживання

За даними ресурсу "Чорне море", влітку поточного року доба проживання в хостелі коштуватиме 300-400 грн з особи. На базі відпочинку чи пансіонаті за той самий час доведеться заплатити від 400 до 700 грн. Середня вартість оренди квартир подобово становить 600–700 грн.

Доба проживання в готелі для однієї людини коштуватиме від 500 до 1000 грн. Також можна оселитись в апартаментах, де з пари візьмуть від 2000 до 5000 грн.

Пляжні готелі пропонують ще дорожчий сервіс. Так, у спа-готелі Nemo, розташованому на популярному пляжі "Ланжерон" у центрі міста, номер на двох можна зняти за 9350 грн за ніч. Виходить по 4675 грн з однієї особи.

Якщо ви готові розлучатися з грошима, у Перлині біля моря є можливість орендувати віллу. Ціни на них коливаються у діапазоні від 6000 до 9000 грн.

Інформація сайту "Чорне море"

Харчування

У високий сезон їжа в Одесі, як і решта, дорожча, ніж в інших містах. Особливо це стосується ринків, ресторанів та пляжів. Вартість бюджетного харчування для однієї особи на добу приблизно 300 грн.

У санаторіях 3-5-разове харчування входить у ціну путівки, а в готелях, як правило, у вартість включається лише сніданок, та й то не в усіх.

Скільки витратити на харчування в Одесі залежить тільки від самого туриста: можна вибрати обіди та вечері в дорогих ресторанах чи демократичніших місцях, наприклад, у тій самій "Пузатій хаті", яка є навіть на Дерибасівській.

Хазяйки, які звикли готувати самі навіть на відпочинку, можуть відвідати знаменитий "Привоз". Не забудьте поторгуватися – це не лише зменшить втрати сімейного бюджету, а й є місцевою традицією.

Видання "Одеське життя" кілька днів тому опублікувало вартість продуктів на "Привозі"

Джерело "Одеське життя"

Джерело "Одеське життя"

Джерело "Одеське життя"

Джерело "Одеське життя"

Джерело "Одеське життя"

Також в Одесі є мережеві супермаркети, до яких ви звикли вдома: "АТБ-маркет", "Сільпо", "Копійка". Порядок цін відомий.

Розваги

Пляжі

Що стосується розваг, насамперед це пляжі. Сьогодні вільний вхід зберігся на пляжах: "Лузанівка", "Собачка", "Аркадія" в районі ротонди, муніципальному спортивному пляжі на 14 станції Фонтану, а також на 11 станції Фонтану.

Влада також обіцяє відкрити ще кілька пляжів цього року. Однак там доведеться платити за оренду парасольки та шезлонгу. Обидві послуги в середньому коштують 200 грн.

На комерційних пляжах, таких як Ібіца, ціни вищі. За шезлонг біля моря можна заплатити 400-600 грн, а біля басейну – 700-900 грн. Подвійний шезлонг коштуватиме 2000-2700 грн, а м'який майданчик – від 2500 до 5000 грн, залежно від наявності VIP-сервісу. На Ібіці також можна орендувати бунгало для великої компанії за 350–450 грн на весь день.

Пляж "Ібіца"

Екскурсії

Вартість екскурсій в Одесі влітку 2025 року варіюється залежно від типу і тривалості. Оглядові пішохідні або тематичні екскурсії, такі як "Кримінальна Одеса", коштують близько 500 грн за дорослого та 300 грн за дитину до 14 років.

Екскурсії в дикі катакомби або Нерубайські катакомби можуть коштувати дорожче (500 грн за дорослого у першому випадку та 700 грн у другому). Рекордсменом за ціною серед екскурсій, мабуть, є поїздка на винзавод Шабо, яка може обійтися у 1300 грн.

Нерубайські катакомби

Інші розваги

Мабуть, найбюджетнішою серед відомих розваг є похід до Одеського зоопарку. Квитки туди коштують 100 грн.

Слон у Одеському зоопарку

Один квиток у дельфінарій "Немо" коштуватиме 300 грн. На сьогодні це зовсім небагато в порівнянні з враженнями, які там можна отримати.

Дельфінарій "Немо"

За похід до аквапарку "Одеса" доведеться викласти 1000 грн за одну особу. Тут вже вирішувати вам самим, чи варто воно того.

Аквапарк "Одеса"

Раніше ми розповіли, що туристи скаржаться на "розвод" на найзнаменитішій вулиці Одеси – Дерибасівській.