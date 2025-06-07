Краще за море: де в Україні відпочити на термальних курортах (відео)

Ціни на різний бюджет — є й пакетні пропозиції

Українські термальні джерела — шанс оздоровитися не їдучи за кордон. В Україні такі місця є на узбережжі Азовського та Чорного морів, але найбільше — на Закарпатті. Поки частина України окупована росіянами, закарпатські води, насичені мінералами, ваблять туристів.

Термальні джерела бувають теплі, гарячі та дуже гарячі. Відвідування термальних вод рекомендують при проблемах із суглобами, серцем, дихальними шляхами, нервовою системою. Їх також використовують для відновлення після стресу, зміцнення імунітету й у програмах схуднення. "Телеграф" зібрав основне про три найцікавіші термальні курорти Закарпаття та їхні ціни на 2025 рік.

Косино, с. Косонь

Години роботи: 9:00–20:00 щодня

Ціни для дорослого 700 грн / 3 год, 1200 грн – цілий день.

Температура води в свердловині — до +80°C. В басейнах — близько +38…+40°C. На території — 7 басейнів, є аквапарк із 15 гірками. Зауважте — відкриття аквапарку планується на середину червня.

Ціни в Косино в 2025 році

Жайворонок, м. Берегове

Години роботи: 8:00–22:00

Ціни: від 250 грн / 2 год, 450 грн – повний день

Ціни в Берегове в 2025

Сучасний оздоровчий центр із критим термальним басейном, джакузі, водоспадами й гейзерами. Працює також літній комплекс з відкритими басейнами, у тому числі дитячим. Вода в басейнах надходить прямо зі свердловин глибиною 1200 метрів і не проходить жодної технічної чи хімічної обробки — саме тому зберігає природні цілющі властивості. Гарячі джерела комплексу живляться з магматичних порід у вулканічному регіоні Берегівщини, а температура води тут тримається на рівні 25–40°C.

Теплі води, с. Велятино

Ціни: Від 250 грн для дорослого, від 100 грн для дітей.

Працюють з 09:00 до 19:00.

Ціни "Теплі води" 2025

У Велятино пропонують термальні ванни з мінеральною водою високої мінералізації — до 100 г/л (більше ніж у морі), зокрема хлоридно-натрієвою, борно-бромною та йодованою, а також відкриті басейни з прісною водою. Термальна вода видобувається зі свердловини глибиною близько 1000 метрів і має температуру понад 36°C. На території — 10 басейнів, з них 3 термальні, а 2 мінеральні.

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