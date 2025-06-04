Купатися можна, але з нюансом: як працюватимуть українські пляжі та де можна відпочити

У частині українських водойм зафіксували підвищений індекс кишкової палички

Пляжний сезон в Україні стартував під знаком численних обмежень, попереджень та заборон, однак українці продовжують масово відвідувати узбережжя, попри воєнний стан та санітарні обмеження. Моніторинг якості води, який був проведений у кінці травня 2025 року, показує неоднорідну картину: в окремих регіонах купання дозволене, в інших – офіційно заборонене через мікробіологічні або хімічні перевищення показників.

"Телеграф" зібрав інформацію про те, яким чином будуть працювати пляжі різних регіонів України, де можна буде відпочивати, а які рекреаційні зони будуть повністю закриті для відвідування. В Україні рішення про початок пляжного сезону ухвалюють органи місцевої влади. Відповідні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) аналізують санітарний стан водойм, рівень безпеки та наявність укриттів поруч із пляжами. Остаточне рішення затверджує місцева адміністрація — обласна (ОВА), районна (РВА) або міська (МВА).

Київ

У столиці продовжує діяти рішення Ради оборони міста Києва від 17 травня 2023 року, відповідно до якого купальний сезон не відкривається. Мешканців закликають утриматися від відвідування пляжів та місць масового скупчення біля води через загрозу повітряних тривог та ускладнений доступ до укриттів.

Водночас КП "Плесо" проводить санітарні заходи та моніторинг якості води. Придатними для купання визначено пляжі: "Золотий", "Передмістя Слобідка", "Центральний", "Молодіжний", "Оболонський острів", "Троєщина", "Пуща-Водиця", "Венеція" та "Тельбін".

Пляж в Києві. Фото: Mykhailo Volkov

Купатися не рекомендовано на "Вербному", "Веселці" та "Райдузі". А повністю заборонено заходити в воду на пляжах "Дитячий" та "Галерний" – за даними лабораторії територіальних центрів контролю та профілактики хвороб, там перевищений індекс ЛКП (лактозопозитивної кишкової палички). Особливо високі показники на "Райдузі" – там зафіксований індекс в 13 000 при нормі в 5 000.

В області виявило відхилення якості води від стандарту за мікробіологічними показниками у Білій Церкві в межах міського пляжу "Центральний" – там індекс лактозопозитивної кишкової палички зафіксований в 70 000), а також за хімічними показниками у Переяславі.

Одеса та область

У 2025 році в Одеській області планують відкрити до 48 пляжів, зокрема: "Ланжерон", "Відрада", "Лузанівка", "Дельфін", "Аркадія", 10, 13 та 16 станції Великого Фонтану; пляжі у с. Сичавка (Південнівська ОТГ"); "Загар" і "Лагуна" у Грибівці (Дальницька ОТГ); Курортному, Великій Балабанівці, Лимані, Приморському (Білгород-Дністровський район); у с. Приморське й місті Чорноморськ (Ізмаїльський район).

Одеський пляж. Фото: Edvinas Ivanovas

Пляжі перевіряють на наявність мін, облаштовують укриття та гучномовці. У Кароліно-Бугазькій громаді, до складу якої входять Затока та Кароліно-Бугаз, діє повна заборона перебування на пляжах.

Миколаївська область

Через мінну небезпеку та обстріли всі морські пляжі Миколаївщини, включно з Очаковом, Чорноморкою, Рибаківкою, Луговим, Морським, залишаються закритими. У Коблевому працює лише 4% баз відпочинку – з басейнами та укриттями.

В регіоні дозволено купання лише на річкових пляжах:

Пляж на річці Південний Буг в Миколаївській області. Фото: Володимир Зубатенко / Facebook

у місті Нова Одеса;

у місті Первомайськ;

у місті Южноукраїнськ;

на території табору відпочинку в селі Пелагіївка.

Полтава

4 червня у Полтаві офіційно стартував купальний сезон. Дозволено відпочинок на центральному міському пляжі та пляжі на Зеленому острові. Там чергують рятувальники, медперсонал, встановлено знаки та стенди.

Чернігів

Офіційного старту купального сезону у 2025 році в Чернігові не буде. Однак там визначили зони для дозвілля: "Золотий берег", місце на Бобровиці, пляж за пішохідним мостом, гідрокар’єр на Лісковиці, місце біля Ялівщини.

Дніпро

У Дніпрі купальний сезон також не відкриватиметься. Влада встановила таблички із нагадуванням про заборону купання, однак щороку проводиться прибирання та аналіз води. На пляжах також чергують рятувальники. За офіційними даними, якість води на пляжах Придніпровського парку, "Сагайдак", Монастирського острова, дитячого пляжу м. Самар, пляжу у Павлограді та Жовтих Вод не відповідає дозволеному рівню.

Пляжі Дніпра закриті для відвідування. Фото: Дніпровська міська рада

Інші регіони: де можна та не можна купатися

Волинська область – пляжі м. Луцьк – вода відповідає нормам.

Кіровоградська область – "Гайворонський" у м. Гайворон; три пляжі у Новоархангельську (р. Синюха) – придатні для купання.

Львівська область – пляжі в м. Золочів (оз. Молодіжне), в с. Верещиця – дозволено; в с. Вербіж – вода не відповідає хімічним показникам.

Рівненська область – м. Здолбунів, м. Дубровиця, с. Обарів, смт Гоща – дозволено; м. Рівне (озеро Басів Кут) – не відповідає нормам.

Черкаська область – пляжі м. Черкаси та с. Багачеве придатні.

Вінницька область – пляжі "Хімік", "Гонти", "Центральний" у м. Вінниця – не відповідають нормам.

Житомирська область – пляжі на р. Тетерів у Житомирі, у Звягель, в Коростені – купання заборонене, бо якість води не відповідає нормі за хімічними показниками.

У Закарпатській, Одеській та Сумській областях офіційних річкових пляжів не зареєстровано, а в Донецькій, Запорізькій, Харківській та Херсонській областях через причини, пов’язані з бойовими діями, рекреаційні зони на водних об’єктах відкриватися не будуть.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що у Запоріжжі у річці Дніпро суттєво знизився рівень води. Це помітно при порівнянні актуальних кадрів із відео, знятими п’ять років тому.