Золотые пески и чистая вода: сколько стоит отдохнуть под Одессой в 2025 году
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Рекомендуется бронировать жилье заранее, особенно на пиковые летние месяцы
Село Курортное в Одесской области становится все более популярным направлением для летнего отдыха украинцев, которые ищут качественный и доступный отдых у моря. Оно расположено на живописном побережье Черного моря.
Главной достопримечательностью этого места являются пляжи с золотистым песком и чистой водой, окруженные живописными клифами и степной растительностью. "Телеграф" расскажет, сколько стоит отдых в этой деревне.
Доступные цены – главное преимущество
Что делает курортное особенно привлекательным для семейного отдыха, так это демократичные цены на проживание. По данным актуальных объявлений, туристы могут найти:
- Бюджетные варианты от 200–300 грн за ночь для базовых номеров.
- Комфортные комнаты за 300–800 грн со всеми удобствами.
- Премиум варианты до 1000 грн за ночь для номеров с видом на море.
Разнообразие жилья
Курортное село предлагает широкий спектр вариантов размещения – от уютных частных комнат в местных усадьбах до полноценных коттеджей и домиков с собственными террасами.
Почему стоит выбрать Курортное
Уникальные ландшафты с сочетанием морского побережья и степных просторов создают неповторимую атмосферу для отдыха. В отличие от переполненных курортов, Курортное сохраняет камерную атмосферу, идеальную для семейного отдыха.
Рекомендуется бронировать жилье заранее, особенно на летние пиковые месяцы, поскольку количество мест ограничено, а спрос стабильно растет.
Как доехать до Курортного
Из Одессы:
- Автомобилем: Курортное расположено в 80 км от Одессы, дорога занимает около 1-1,5 часов.
- Автобусом: Есть регулярные автобусные рейсы из Одессы в Курортное – можно приобрести билеты онлайн через сервисы бронирования.
- Маршрутное такси: Регулярные рейсы с автовокзала и центра Одессы.
Из других городов Украины:
- С Киева: Сначала нужно доехать до Одессы (автобус или поезд), а затем пересесть на местный транспорт в Курортное.
- Собственным транспортом: Через Одессу по трассе М-15, затем повернуть на побережье в направлении Белгорода-Днестровского.
Ранее "Телеграф" рассказывал, сколько придется потратить на проживание, питание и развлечения в Одессе в 2025 году.