Золотые пески и чистая вода: сколько стоит отдохнуть под Одессой в 2025 году

Рекомендуется бронировать жилье заранее, особенно на пиковые летние месяцы

Село Курортное в Одесской области становится все более популярным направлением для летнего отдыха украинцев, которые ищут качественный и доступный отдых у моря. Оно расположено на живописном побережье Черного моря.

Главной достопримечательностью этого места являются пляжи с золотистым песком и чистой водой, окруженные живописными клифами и степной растительностью. "Телеграф" расскажет, сколько стоит отдых в этой деревне.

Доступные цены – главное преимущество

Что делает курортное особенно привлекательным для семейного отдыха, так это демократичные цены на проживание. По данным актуальных объявлений, туристы могут найти:

Бюджетные варианты от 200–300 грн за ночь для базовых номеров.

от 200–300 грн за ночь для базовых номеров. Комфортные комнаты за 300–800 грн со всеми удобствами.

за 300–800 грн со всеми удобствами. Премиум варианты до 1000 грн за ночь для номеров с видом на море.

Разнообразие жилья

Курортное село предлагает широкий спектр вариантов размещения – от уютных частных комнат в местных усадьбах до полноценных коттеджей и домиков с собственными террасами.

Почему стоит выбрать Курортное

Уникальные ландшафты с сочетанием морского побережья и степных просторов создают неповторимую атмосферу для отдыха. В отличие от переполненных курортов, Курортное сохраняет камерную атмосферу, идеальную для семейного отдыха.

Рекомендуется бронировать жилье заранее, особенно на летние пиковые месяцы, поскольку количество мест ограничено, а спрос стабильно растет.

Как доехать до Курортного

Из Одессы:

Автомобилем: Курортное расположено в 80 км от Одессы, дорога занимает около 1-1,5 часов.

Курортное расположено в 80 км от Одессы, дорога занимает около 1-1,5 часов. Автобусом: Есть регулярные автобусные рейсы из Одессы в Курортное – можно приобрести билеты онлайн через сервисы бронирования.

Есть регулярные автобусные рейсы из Одессы в Курортное – можно приобрести билеты онлайн через сервисы бронирования. Маршрутное такси: Регулярные рейсы с автовокзала и центра Одессы.

Из других городов Украины:

С Киева: Сначала нужно доехать до Одессы (автобус или поезд), а затем пересесть на местный транспорт в Курортное.

Сначала нужно доехать до Одессы (автобус или поезд), а затем пересесть на местный транспорт в Курортное. Собственным транспортом: Через Одессу по трассе М-15, затем повернуть на побережье в направлении Белгорода-Днестровского.

Ранее "Телеграф" рассказывал, сколько придется потратить на проживание, питание и развлечения в Одессе в 2025 году.