Укр

Золотые пески и чистая вода: сколько стоит отдохнуть под Одессой в 2025 году

Автор
Марина Ищенко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Курортное в Одесской области Новость обновлена 11 июня 2025, 16:40
Курортное в Одесской области. Фото Коллаж "Телеграф"

Рекомендуется бронировать жилье заранее, особенно на пиковые летние месяцы

Село Курортное в Одесской области становится все более популярным направлением для летнего отдыха украинцев, которые ищут качественный и доступный отдых у моря. Оно расположено на живописном побережье Черного моря.

Главной достопримечательностью этого места являются пляжи с золотистым песком и чистой водой, окруженные живописными клифами и степной растительностью. "Телеграф" расскажет, сколько стоит отдых в этой деревне.

Доступные цены – главное преимущество

Что делает курортное особенно привлекательным для семейного отдыха, так это демократичные цены на проживание. По данным актуальных объявлений, туристы могут найти:

  • Бюджетные варианты от 200–300 грн за ночь для базовых номеров.
  • Комфортные комнаты за 300–800 грн со всеми удобствами.
  • Премиум варианты до 1000 грн за ночь для номеров с видом на море.

Разнообразие жилья

Курортное село предлагает широкий спектр вариантов размещения – от уютных частных комнат в местных усадьбах до полноценных коттеджей и домиков с собственными террасами.

Почему стоит выбрать Курортное

Уникальные ландшафты с сочетанием морского побережья и степных просторов создают неповторимую атмосферу для отдыха. В отличие от переполненных курортов, Курортное сохраняет камерную атмосферу, идеальную для семейного отдыха.

Рекомендуется бронировать жилье заранее, особенно на летние пиковые месяцы, поскольку количество мест ограничено, а спрос стабильно растет.

Как доехать до Курортного

Из Одессы:

  • Автомобилем: Курортное расположено в 80 км от Одессы, дорога занимает около 1-1,5 часов.
  • Автобусом: Есть регулярные автобусные рейсы из Одессы в Курортное – можно приобрести билеты онлайн через сервисы бронирования.
  • Маршрутное такси: Регулярные рейсы с автовокзала и центра Одессы.

Из других городов Украины:

  • С Киева: Сначала нужно доехать до Одессы (автобус или поезд), а затем пересесть на местный транспорт в Курортное.
  • Собственным транспортом: Через Одессу по трассе М-15, затем повернуть на побережье в направлении Белгорода-Днестровского.

Ранее "Телеграф" рассказывал, сколько придется потратить на проживание, питание и развлечения в Одессе в 2025 году.

Теги:
#Одесса #Море #Пляж #Отдых