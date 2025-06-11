Ціни теж побило градом? Як травневі заморозки і червневі зливи зробили городину золотою

Фермери бідкаються, що всього дві хвилини негоди перетворили город на місиво з льоду та землі

Негода знищила урожай кісточкових плодів, ягід та городини у травні і червні у західних областях України. Майже повністю загинула полуниця, сильно постраждала розсада помідор, огірків та черешня.

Цієї весни регіон накрило кілька хвиль стихійних явищ — спочатку заморозки, потім зливи з градом. Ціни на більшість овочів та фруктів зараз на 30% вищі порівняно з минулим роком. При цьому вартість сезонних ягід та фруктів не падає, як це зазвичай буває на початку червня. "Телеграф" з’ясовував, яка вартість цих природних смаколиків зараз, і як на них повпливали нещодавні катаклізми.

Роздрібні ціни на ринках не знижуються

На ринку

Станом на 11 червня огірки тепер коштують 40 гривень за кілограм проти 25-30 гривень торік. Помідори продають по 90 гривень, закарпатські з "пупчиком" — до 115 гривень за кілограм.

Капуста коштує 20-22 гривень за кілограм. Молода картопля вартує 52 гривні — це майже вдвічі більше ніж минулого сезону.

Найбільше ціни "кусаються" на сезонні ягоди. Закарпатська полуниця вартує 180 гривень за кілограм, черешня — 520 гривень, за спаржу просять — 490 гривень.

Зелень також різко подорожчала. Кріп та петрушка коштують 195 гривень за кілограм, шпинат — близько 200 гривень, салат — 195 гривень. Айсберг домашній продають по 78 гривень, тепличний — 180 гривень за кілограм.

Молода цибуля (продавці кажуть, що привозять її з Узбекистану) коштує 50 гривень, яблука — 85 гривень за кілограм.

Ціни 11 червня 2025 року

Продавці скаржаться на низький попит

"Минулого року полуниця була по 70 гривень, а зараз 180 — люди просто не купують за такі гроші. Товар псується, а покупців немає", — розповідає "Телеграфу" продавчиня Марія, яка працює на гуртовому ринку.

Порівняно з 2024 роком ситуація кардинально протилежна. Тоді полуниця дешевшала завдяки великому врожаю — з 60-100 гривень на початку сезону до 40-70 гривень за кілограм, розповідає продавчиня.

Фермери рахують збитки

Господар з Тернопільщини Олексій не приховує розчарування. "Всю весну старались, працювали… І все намарно. Дві хвилини вистачило, щоб град знищив усе — на урожай цього року вже можна не сподіватися. Що не побило, то змішало з землею… На город без сліз не глянеш, а дружина так і плакала над тими залишками рослинності… Шкода витраченого часу і вкладених коштів", — говорить чоловік у коментарі "Телеграфу".

Раніше "Телеграф" писав, що ціни на молоду картоплю впали. Де купити кіло на 30 гривень дешевше.