Стрибок цін був не останнім: дізнайтеся, скільки коштуватимуть фрукти й овочі наприкінці року (прогноз, інфографіка)

Так чи інакше, платититимемо багато

Вартість харчових продуктів в Україні досягла критичних позначок — за травень фрукти подорожчали на 18%, а м'ясо зросло в ціні на 5,4%. За даними Державної служби статистики, річна інфляція прискорилася до 15,9% — це максимальний показник за останні два роки.

Причиною стрімкого подорожчання стали не лише несприятливі погодні умови, але й активний експорт продовольства за кордон. Про це йдеться у коментарі Національного банку України щодо рівня інфляції в травні 2025 року, опублікованому 11 червня.

Скільки коштують продукти зараз

Станом на 12 червня ціни на базових продуктах зросли в рази порівняно з минулим роком. Огірки тепер коштують 40 гривень за кілограм замість торішніх 25-30 гривень. Помідори продають по 90 гривень, а закарпатські з "пупчиком" — навіть по 115 гривень за кілограм.

Молода картопля вартує 52 гривні — майже вдвічі дорожче ніж минулого сезону. Капуста коштує 20-22 гривні за кілограм. Найбільше "кусаються" ціни на сезонні ягоди: закарпатська полуниця коштує 170-180 гривень за кілограм, черешня — 520 гривень. А спаржа, яка давно перестала вважатись делікатесом, коштує 490 гривень — майже як кілограм елітної риби, до прикладу, лосось.

Зелень також різко подорожчала. Кріп та петрушка коштують 195 гривень за кілограм, шпинат — близько 200 гривень, салат — 195 гривень. Айсберг домашній продають по 78 гривень, тепличний — 180 гривень за кілограм. Молода цибуля коштує 50 гривень, яблука — 85 гривень за кілограм.

Що спричинило зростання цін

За словами народного депутата Данила Гетманцева, "тільки за травень фрукти зросли в ціні на +18%, а м'ясо й м'ясопродукти — на +5,4%". Національний банк пояснює, що темпи зростання цін на сирі продукти пришвидшилися до 26,4%.

Крім того, вартість яблук, кісточкових, ягід та тепличних овочів зросла через затримку надходження врожаю та зниження врожайності внаслідок похолодання та заморозків.

Прогноз цін до кінця року

У квітні Національний банк України прогнозував, що наприкінці 2025 року інфляція сповільниться до 8,7%. Якщо цей прогноз справдиться, ціни на продукти зростуть щонайменше ще на 9% порівняно з поточним рівнем. Нинішні темпи зростання інфляції показують, що прогнози НБУ можуть не справдитися у повному обсязі. Тому є ймовірність, що наприкінці року інфляція залишиться на нинішньому рівні — 15,9%, то і ціни відповідно підростуть — відповідно, огірки коштуватимуть щонайменше 46 грн, помідори — щонайменше 105 гривень і так далі.

Прогноз зростання цін на фрукти та овочі

Влітку, в сезон збору врожаю, деякі овочі та фрукти можуть тимчасово подешевшати. Проте восени та на початку зими вони знову подорожчають, оскільки Україна змушена буде закуповувати імпортні продукти.

Раніше "Телеграф" також писав, що деякі продукти стали дешевші у два рази на Столичному ринку в Києві.