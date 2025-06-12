Деякі продукти стали дешевшими у два рази: які ціни на Столичному ринку в Києві

Вартість м'ясо за останній місяць майже не змінилася

У червні спостерігається активне сезонне здешевлення. Ціни на ранні овочі, такі як огірки, капуста і помідори знизилися через збільшену пропозицію з теплиць і відкритого ґрунту.

Сезонні ягоди теж дешевшають, зокрема полуниця. "Телеграф" розглянув актуальні ціни на ринку Столичному.

Ціни на м'ясо

Свинина

Вартість свинини у червні трішки знизилася. Середня ціна на вирізку 290 грн за кг. Ошийок пропонують по 315 грн за кілограм і дорожче.

Задня частина в середньому коштує 200 грн/кг. Ребра пропонують по 205 грн за кг, а рульку по 65. Середня ціна на сало на 130 грн за кг.

М'ясо птиці

Тушка індички в середньому коштує 180 грн за кг. Філе в середньому продають за 269 грн/кг. Стегно по 239 грн за кг, а гомілка коштує 117 грн/кг.

Ціна на куряче філе піднялася — по 189 грн/кг. Крила продають по 95 грн за кг, стегна по 139 грн за кг.

Тушка курки коштує в середньому 109 грн за кг.

Яловичина

Ціна на яловичину стабільна. Середня вартість на вирізку — 820 грн за кг. Биток продають по 410 грн за кг.

Ціна м'якуша із задньої частини 320 грн/кг. М'ясо з шиї коштує 230 грн за кг. Ребра пропонують по 150 грн/кг.

Баранина

Ціни на баранину трішки змінили. М'якуш з лопатки барана продають по 360 грн за кг. Баранина корейка в середньому коштує 450 грн/кг.

Середня ціна на ошийок 240 грн за кг. Задню ногу на кості пропонують по 300 грн/кг. А ребро коштує 220 грн/кг.

Ціни на овочі

Картопля вже не космічної ціни — в середньому по 23 грн за кг. Вартість молодої картопля залежить від сорту, коштує близько 27-37 грн/кг.

Середня ціна на цибулю 23 грн за кг. Морква подорожчала до 45 грн/кг.

Удвічі впала в ціні капуста, зараз її продають по 20 грн/кг, пекінську по 30 грн/кг. Буряк молодий можна купити за 45 грн за кг.

Редиска трішки подорожчала, коштує в середньому 40 грн за кг. Ціни на огірки залежать від сорту, продають по 30-55 грн/кг.

Помідори стали дешевшими, червоні коштують уже 70 грн/кг, рожеві по 80 грн.

Свіжий перець по 150 грн за кг. Впали в ціні кабачки — по 20 грн/кг.

Ціни на фрукти

Яблука продовжують дорожчати, вже український фрукт продають 65-70 грн за кг. Грушу пропонують по 120 грн/кг.

Ящик бананів продають по 1250 грн, а зеленого авокадо по 750 грн.

Середня ціна апельсинів за кг 75 грн. Лимони трішки подорожчали, вже по 115 грн/кг. А ківі по 200 грн за кг.

Гранат можна купити за 250 грн/кг. А мандарини пропонують по 70 грн/кг.

Ціни на ягоди

Ціна на полуницю упала, в середньому продають по 100 грн/кг, але є й по 140. Вартість також знизилася і на лохину — кілограм продають по 480 грн.

Є ще на ринку обліпиха, які можна придбати по 170 грн за кг. А журавлина по 175 грн/кг.

Не дешевшає черешня, продають імпортну ягоду і по 390 грн за кг. Українську черешню пропонують в середньому по 180 грн.

Ціни на яйця

Яйця курячі продовжують дешевшати. Категорії С1, 10 шт коштують 43 грн. Яйця С0, 10 шт можна придбати за 48 грн.

Середня ціна категорії СВ 57 грн. Яйця перепелині, 20 шт можна придбати в середньому за 55 грн.

Адреса ринку: Київська обл., Бучанський р-н, с. Софіївська Борщагівка, вул. Велика Кільцева, 110-А

Графік роботи: без вихідних 5:00 — 18:30

Важливо зазначити, що ціни на продукти можуть відрізнятися залежно від продавця.

Раніше "Телеграф" писав, що у супермаркетах Києва продають малину по "космічних" цінах. Як з'ясувалося, ця малина приїхала до нас з Марокко.